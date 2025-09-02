Η 83χρονη που κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο και τα έχασε όλα λόγω μιας εφαρμογής

Μια 83χρονη από το Τέξας κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο μέσω εφαρμογής, αλλά δεν παρέλαβε ποτέ το έπαθλο. Τώρα διεκδικεί το ποσό στα δικαστήρια μετά την αναστολή των υπηρεσιών τρίτων