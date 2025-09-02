Η 83χρονη που κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο και τα έχασε όλα λόγω μιας εφαρμογής
Μια 83χρονη από το Τέξας κέρδισε 83 εκατ. δολάρια στο λαχείο μέσω εφαρμογής, αλλά δεν παρέλαβε ποτέ το έπαθλο. Τώρα διεκδικεί το ποσό στα δικαστήρια μετά την αναστολή των υπηρεσιών τρίτων
Η τύχη χαμογέλασε, αλλά σύντομα μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 83χρονη από το Τέξας, η οποία κέρδισε το αστρονομικό ποσό των 83 εκατομμυρίων δολαρίων (71,5 εκατ. ευρώ) στο λαχείο. Αντί όμως να αλλάξει η ζωή της προς το καλύτερο, η ηλικιωμένη βρέθηκε μπλεγμένη σε μια δικαστική διαμάχη που απειλεί να της στερήσει οριστικά το έπαθλο.
Η γυναίκα είχε αγοράσει το τυχερό δελτίο μέσω της εφαρμογής Jackpocket Lottery, που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης λαχείων εξ αποστάσεως. Αφού επιβεβαίωσε ότι οι αριθμοί της είχαν κερδίσει, περίμενε να παραλάβει το ποσό. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η Λοταρία του Τέξας ανακοίνωσε την αναστολή χρήσης υπηρεσιών τρίτων, επικαλούμενη νομικό κενό στη λειτουργία τους.
