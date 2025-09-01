Εκδρομέας δεν πήρε και τόσο καλά την επιστροφή του από τις διακοπές: «Για κατάθλιψη είμαι»
Οι διακοπές τελειώνουν για πολλούς εκδρομείς και - όπως είναι λογικό - τα συναισθήματα δεν είναι και τόσο πρόσχαρα, όπως και για τον νεαρό που επέστρεψε και τον έπιασε κατάθλιψη
Με την «αυλαία» του καλοκαιριού να πέφτει, η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύονται συχνά από ένα μείγμα νοσταλγίας και… μικρής κατάθλιψης. Για πολλούς, το πέρασμα από τις παραλίες και τη χαλάρωση πίσω στη ρουτίνα της πόλης είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι περιμένουν.
Το λιμάνι του Πειραιά ήταν για άλλη μία φορά γεμάτο, με χιλιάδες εκδρομείς να επιστρέφουν στην Αθήνα απ' τις διακοπές τους. Μέσα σε αυτό το πλήθος κι ένας νεαρός που περιέγραψε με χιούμορ και ειλικρίνεια την ψυχολογία της επιστροφής, δίνοντας φωνή σε ένα αίσθημα που νιώθουν πολλοί.
