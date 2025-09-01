Σκάνδαλο στην Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική του σχέση στη γυναίκα του!
Ένας παντρεμένος στην Κίνα κατηγορεί φαρμακείο ότι «διέλυσε τον γάμο του» όταν αποκάλυψε στη γυναίκα του πως αγόρασε αντισυλληπτικά. Το viral περιστατικό που θυμίζει υπόθεση από τις ΗΠΑ
Ένα απίστευτο σκάνδαλο στην Κίνα έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με έναν παντρεμένο άνδρα να απειλεί να μηνύσει γνωστή αλυσίδα φαρμακείων, επειδή –όπως ισχυρίζεται– αποκάλυψε στη σύζυγό του την εξωσυζυγική του σχέση.
Ο άνδρας επισκέφθηκε το κατάστημα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, όπου προσπάθησε να πληρώσει μόλις περίπου 2,2 δολάρια για αντισυλληπτικά χάπια μέσω εφαρμογής. Λόγω «προβλήματος συστήματος» η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε, και όταν το προσωπικό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον αριθμό τηλεφώνου που είχε δηλωθεί στην κάρτα μέλους, στην άλλη άκρη της γραμμής βρέθηκε… η σύζυγός του.
