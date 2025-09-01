Σκάνδαλο στην Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική του σχέση στη γυναίκα του!

Ένας παντρεμένος στην Κίνα κατηγορεί φαρμακείο ότι «διέλυσε τον γάμο του» όταν αποκάλυψε στη γυναίκα του πως αγόρασε αντισυλληπτικά. Το viral περιστατικό που θυμίζει υπόθεση από τις ΗΠΑ