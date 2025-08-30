Σηκωτός απομακρύνθηκε θεατής στη συναυλία των Korn και System of a Down για άσεμνη πράξη

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει ένα ασυνήθιστο και ενοχλητικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας των Korn και System of a Down στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.