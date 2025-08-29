Οικονόμου για την κλήρωση του Ολυμπιακού: «Έχουμε κάτι χρωστούμενα σε κάτι ομαδούλες σαν αυτές» (vid)
Οικονόμου για την κλήρωση του Ολυμπιακού: «Έχουμε κάτι χρωστούμενα σε κάτι ομαδούλες σαν αυτές» (vid)

O Δημήτρης Οικονόμου και o Άκης Παυλόπουλος σχολίασαν την κλήρωση του Ολυμπιακού και έδωσαν συγχαρητήρια στις τρεις ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους

Οικονόμου για την κλήρωση του Ολυμπιακού: «Έχουμε κάτι χρωστούμενα σε κάτι ομαδούλες σαν αυτές» (vid)
Μεγάλη ήταν η χθεσινή βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, κάτι που δεν πέρασε ασχολίαστο από τους δύο παρουσιαστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε στις προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League και τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 απέναντι στην Ιταλία.

