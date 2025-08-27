Η Έφη Θώδη απέκτησε το δικό της Labubu: Viral το unboxing βίντεο στο TikTok
Η Έφη Θώδη απέκτησε το δικό της Labubu: Viral το unboxing βίντεο στο TikTok
Η Έφη Θώδη μπήκε στη μανία των Labubu και μοιράστηκε με τους followers της ένα απολαυστικό unboxing βίντεο. Το κλιπ έγινε viral συγκεντρώνοντας πάνω από 666.000 προβολές σε λίγες ώρες
Στη συλλεκτική τρέλα με τα χνουδωτά «τερατάκια», Labubu, υπέκυψε και η Έφη Θώδη, η οποία ανέβασε στο TikTok ένα απολαυστικό unboxing βίντεο που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.
Τα Labubu έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες στη μεγαλύτερη συλλεκτική μανία, με τις πωλήσεις τους να εκτοξεύονται και χιλιάδες άνθρωποι -διάσημοι και μη- να σπεύδουν να αποκτήσουν το δικό τους.
Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους followers της τη στιγμή που ανοίγει το κουτί με το αυθεντικό Labubu, σχολιάζοντας με το γνωστό της χιούμορ: «Είμαι η ιδιοκτήτρια του ενός και μοναδικού, 24 καρατίων χρυσού, Labubu». Στη συνέχεια, μπερδεύοντας επίτηδες το όνομα, πρόσθεσε: «Labuko, Labubu, πώς το λένε δεν ξέρω. Αυθεντικό είναι, για να ξέρετε. Θα το πάρω να κοιμάμαι παρεούλα».
