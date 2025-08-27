Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Μήπως τελικά απλά δουλεύεις στο λάθος μέρος;
Πόσες μέρες άδειας παίρνεις κάθε χρόνο; Αν η απάντηση είναι «λίγες», ετοιμάσου να ζηλέψεις. Γιατί ανάλογα με το πού ζεις, μπορεί να έχεις μπόνους πάνω από έναν μήνα μακριά από τη δουλειά ή βέβαια και… τίποτα.
Μια νέα ανάλυση της εταιρείας Moorepay, που εξειδικεύεται στο HR, συγκέντρωσε τα επίσημα δεδομένα για άδειες και αργίες σε όλο τον κόσμο και έφτιαξε τη μεγάλη λίστα με τους «τυχερούς» και τους «άτυχους» εργαζομένους. Τα αποτελέσματα δείχνουν εντυπωσιακές ανισότητες. Από χώρες που προσφέρουν σχεδόν ενάμιση μήνα τον χρόνο διακοπές, μέχρι χώρες που δεν αναγνωρίζουν ούτε μία μέρα.
Η έρευνα, λοιπόν, της Moorepay έφερε στην επιφάνεια τις πιο γενναιόδωρες και τις πιο… τσιγκούνικες χώρες του κόσμου σε ό,τι αφορά την αμειβόμενη άδεια. Στην κορυφή βρίσκεται η Υεμένη με 46 ημέρες άδειας και αργιών, σχεδόν δηλαδή ένα ολόκληρο καλοκαίρι «δώρο».
Ακολουθεί η Λιβύη με 45 και το Μπαχρέιν με 44, ενώ η Αυστρία κλείνει την τετράδα με 43 μέρες, αποδεικνύοντας ότι στην καρδιά της Ευρώπης η ισορροπία δουλειάς και ζωής παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη. Το Μονακό, με 42 ημέρες, συμπληρώνει το top 5, γιατί προφανώς οι κάτοικοί του χρειάζονται έξτρα χρόνο για να χαρούν την Κυανή Ακτή.
