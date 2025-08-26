Αποκαλύφθηκε το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν που εξαφανίστηκε πριν 60 χρόνια

Το μυστήριο της εξαφάνισης της οικογένειας Μάρτιν το 1958 φαίνεται πώς λύθηκε. Ο δύτης Άρτσερ Μάγιο ανακάλυψε τα λείψανα των αγνοούμενων μελών στο βυθισμένο Ford station wagon στον ποταμό Κολούμπια, αποκαθιστώντας επιτέλους ένα από τα πιο σκοτεινά μυστήρια του Όρεγκον