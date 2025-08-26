Αποκαλύφθηκε το μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν που εξαφανίστηκε πριν 60 χρόνια
Το μυστήριο της εξαφάνισης της οικογένειας Μάρτιν το 1958 φαίνεται πώς λύθηκε. Ο δύτης Άρτσερ Μάγιο ανακάλυψε τα λείψανα των αγνοούμενων μελών στο βυθισμένο Ford station wagon στον ποταμό Κολούμπια, αποκαθιστώντας επιτέλους ένα από τα πιο σκοτεινά μυστήρια του Όρεγκον
Το σκοτεινό μυστήριο της οικογένειας Μάρτιν, που εξαφανίστηκε το 1958, φαίνεται να οδεύει προς λύση μετά από μια συγκλονιστική ανακάλυψη.
Ο Κένεθ Μάρτιν, 54 ετών, και η σύζυγός του Μπάρμπαρα, 48 ετών, μαζί με τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 11, 13 και 14 ετών, ξεκίνησαν στις 7 Δεκεμβρίου 1958 από το Πόρτλαντ για μια σύντομη εξόρμηση στον ποταμό Κολούμπια. Το Ford Country Squire του 1954, που οδηγούσε ο πατέρας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.
