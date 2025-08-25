Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί και θα δημιουργήσει ζωή (vid)
Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί και θα δημιουργήσει ζωή (vid)

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με μάζα 4,3 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, είναι σήμερα αδρανής. Οι επιστήμονες όμως εκτιμούν πως σε 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια θα ξυπνήσει, αλλάζοντας ριζικά τον Γαλαξία μας

Η γιγάντια μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με διάμετρο περίπου 24 εκατομμύρια χιλιόμετρα, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε αδράνεια. Ωστόσο, η ηρεμία της δεν θα διαρκέσει για πάντα, αφού οι επιστήμονες προβλέπουν την αφύπνισή της.

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων άστρων. Όταν αρχίσουν να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, δημιουργούν ισχυρούς δίσκους συσσώρευσης και εκπέμπουν ακτινοβολία σε οπτικό, υπεριώδες και ακτίνες Χ.

