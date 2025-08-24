Γιατί πολλοί απολαμβάνουν να βλέπουν σπαρακτικές ταινίες: Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία

Ποια είναι η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της λύπης; Η επιστήμη αποκαλύπτει γιατί οι ταινίες που μας ραγίζουν την καρδιά μάς κάνουν τελικά να νιώθουμε καλύτερα