Ήξερες ότι μόνο 3 χώρες παγκοσμίως έχουν μεγαλύτερη οικονομία από… την Καλιφόρνια;
Αν η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητο κράτος, θα βρισκόταν στην 4η θέση παγκοσμίως αναφορικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA).
Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της Καλιφόρνια το 2024 άγγιξε τα 4,1 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας εκείνο της Ιαπωνίας, η οποία βρισκόταν παραδοσιακά στην τέταρτη θέση μέχρι πέρυσι.
Μόνο τρεις οικονομίες χωρών, παγκοσμίως, είναι πιο ισχυρές από την Καλιφόρνια! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (συνολικά), η Κίνα και η Γερμανία.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Καλιφόρνια δεν έχει μόνο υψηλό επίπεδο ΑΕΠ, αλλά και εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης: 6% το 2024, έναντι 5,3% για τις ΗΠΑ στο σύνολό τους, 2,6% για την Κίνα και 2,9% για τη Γερμανία.
