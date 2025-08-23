Η μαζική δολοφονία στα Κύθηρα το 1909: Το έγκλημα που ενέπνευσε τις «17 Κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια
BEST OF NETWORK

Η μαζική δολοφονία στα Κύθηρα το 1909: Το έγκλημα που ενέπνευσε τις «17 Κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια

Στις 23 Αυγούστου 1909, στα Κύθηρα, ένας απλός τσαγκάρης διέπραξε μία από τις φρικιαστικότερες μαζικές δολοφονίες στην Ελλάδα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους υπό την επήρεια ναρκωτικών και μίσους

Η μαζική δολοφονία στα Κύθηρα το 1909: Το έγκλημα που ενέπνευσε τις «17 Κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια
Το ημερολόγιο έγραφε 23 Αυγούστου του 1909 και τότε διαπράχθηκε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ελληνική ιστορία. Η δολοφονία 15 κατοίκων στο χωριό Καλοκαιρινές Κυθήρων.

Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», ο δολοφόνος φαίνεται ότι κινήθηκε κάτω από την επήρεια ναρκωτικών με κίνητρο της εκδίκηση για την κοινωνική αδικία που αισθανόταν. Μαρτυρίες αναφέρουν πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και δολοφόνησε 15 ανύποπτους κατοίκους του νησιού.

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, συνελήφθη από τις Αρχές. Στις φυλακές του Ναυπλίου διέπραξε μία ακόμα δολοφονία, αποκτώντας το ψευδώνυμο «Καπετάν Δεκάξι», λόγω του αριθμού των θυμάτων του. Στο κελί του άφησε την τελευταία του πνοή από το ξυράφι του κουρέα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης