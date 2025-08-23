Η μαζική δολοφονία στα Κύθηρα το 1909: Το έγκλημα που ενέπνευσε τις «17 Κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια
Στις 23 Αυγούστου 1909, στα Κύθηρα, ένας απλός τσαγκάρης διέπραξε μία από τις φρικιαστικότερες μαζικές δολοφονίες στην Ελλάδα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους υπό την επήρεια ναρκωτικών και μίσους
Το ημερολόγιο έγραφε 23 Αυγούστου του 1909 και τότε διαπράχθηκε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ελληνική ιστορία. Η δολοφονία 15 κατοίκων στο χωριό Καλοκαιρινές Κυθήρων.
Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», ο δολοφόνος φαίνεται ότι κινήθηκε κάτω από την επήρεια ναρκωτικών με κίνητρο της εκδίκηση για την κοινωνική αδικία που αισθανόταν. Μαρτυρίες αναφέρουν πως βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και δολοφόνησε 15 ανύποπτους κατοίκους του νησιού.
Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, συνελήφθη από τις Αρχές. Στις φυλακές του Ναυπλίου διέπραξε μία ακόμα δολοφονία, αποκτώντας το ψευδώνυμο «Καπετάν Δεκάξι», λόγω του αριθμού των θυμάτων του. Στο κελί του άφησε την τελευταία του πνοή από το ξυράφι του κουρέα.
