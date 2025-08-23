Η μαζική δολοφονία στα Κύθηρα το 1909: Το έγκλημα που ενέπνευσε τις «17 Κλωστές» του Σωτήρη Τσαφούλια

Στις 23 Αυγούστου 1909, στα Κύθηρα, ένας απλός τσαγκάρης διέπραξε μία από τις φρικιαστικότερες μαζικές δολοφονίες στην Ελλάδα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους υπό την επήρεια ναρκωτικών και μίσους