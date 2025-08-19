Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια
Νέα απάτη απειλεί χιλιάδες χρήστες Android και crypto wallets. Δείτε ποιες 9 εφαρμογές πρέπει να διαγράψετε άμεσα από το κινητό σας πριν είναι αργά!
Αν έχετε εγκατεστημένες στο κινητό σας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εφαρμογές, ήρθε η ώρα να τις διαγράψετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται νέα εκστρατεία εξαπάτησης χρηστών, με στόχο την υποκλοπή ψηφιακών πορτοφολιών.
Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cyble έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τουλάχιστον 20 εφαρμογές, οι οποίες εμφανίζονται ως εργαλεία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, στην πραγματικότητα όμως ενεργοποιούν phishing μηχανισμούς μόλις ανοίξουν.
