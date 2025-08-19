Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως 5 Σεπτεμβρίου
Στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Δείτε τι ισχύει για όσους δεν προχωρήσουν στη διαδικασία εγκαίρως και πώς θα τον αποκτήσετε βήμα-βήμα
Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά όλους τους πολίτες και υλοποιείται στο πλαίσιο της ενοποίησης των βασικών μητρώων του Δημοσίου, καθώς ο Π.Α. θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.
Η διαδικασία απόδοσης
Η έκδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myinfo.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet και ενός δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, όπως έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).
