Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως 5 Σεπτεμβρίου

Στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Δείτε τι ισχύει για όσους δεν προχωρήσουν στη διαδικασία εγκαίρως και πώς θα τον αποκτήσετε βήμα-βήμα