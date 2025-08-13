Φωτιές, Πάτρα: Οι πυκνοί καπνοί πάνω από το γήπεδο της Παναχαϊκής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Συχαινά Πατρών που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Τρίτης 12/08/2025. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη.

Οι φλόγες, μάλιστα, πλησιάζουν στην πόλη σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν από την Πάτρα. Στο βίντεο που ακολουθεί είναιν εμφανείς οι καπνοί στην Αγυιά, πάντα από το γήπεδο της Παναχαϊκής.