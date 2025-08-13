Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ
BEST OF NETWORK

Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ

Το Hubble κατέγραψε την «Κοσμική Αράχνη» σε εικόνες που κόβουν την ανάσα. Δείτε το πιο φωτεινό σημείο δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν, 161.000 έτη φωτός μακριά

Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ
Η NASA αποκάλυψε μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα της «Κοσμικής Αράχνης» — ή αλλιώς Νεφελώματος Ταραντούλα — που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός μακριά και αποτελεί την πιο φωτεινή και μεγάλη περιοχή δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, δείχνει με απίστευτη λεπτομέρεια τις λεπτές, σκονισμένες ίνες που θυμίζουν ιστό αράχνης, περιβάλλοντας έναν πυρήνα γεμάτο νεογέννητα, γαλάζια άστρα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης