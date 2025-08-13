Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ
Το Hubble κατέγραψε την «Κοσμική Αράχνη» σε εικόνες που κόβουν την ανάσα. Δείτε το πιο φωτεινό σημείο δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν, 161.000 έτη φωτός μακριά
Η NASA αποκάλυψε μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα της «Κοσμικής Αράχνης» — ή αλλιώς Νεφελώματος Ταραντούλα — που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός μακριά και αποτελεί την πιο φωτεινή και μεγάλη περιοχή δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν.
Η φωτογραφία, τραβηγμένη από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, δείχνει με απίστευτη λεπτομέρεια τις λεπτές, σκονισμένες ίνες που θυμίζουν ιστό αράχνης, περιβάλλοντας έναν πυρήνα γεμάτο νεογέννητα, γαλάζια άστρα.
