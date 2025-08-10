Στο στόχαστρο μάντισσα στην Ταϊλάνδη: Αντιμέτωπη με κατηγορίες μετά από ψευδή προφητεία

Δημοφιλής μάντισσα στην Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει νομικές συνέπειες μετά από ψευδή προφητεία για επίθεση στα σύνορα με την Καμπότζη, που προκάλεσε πανικό και ακυρώσεις εκδηλώσεων