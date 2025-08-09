'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream
BEST OF NETWORK

'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream

Το Gulf Stream καταρρέει και οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη

'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream
Η Ευρώπη ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα "μικρή εποχή των παγετώνων", σύμφωνα με νέα μελέτη Βρετανών επιστημόνων.

Η αιτία; Το Gulf Stream, το ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από τον Ισημερινό προς τη Βόρεια Ευρώπη, φαίνεται πως εξασθενεί εδώ και 300 χρόνια – και τώρα ίσως βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης