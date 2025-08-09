'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream
Η Ευρώπη ενδέχεται να εισέλθει σε μια νέα "μικρή εποχή των παγετώνων", σύμφωνα με νέα μελέτη Βρετανών επιστημόνων.
Η αιτία; Το Gulf Stream, το ρεύμα που μεταφέρει θερμότητα από τον Ισημερινό προς τη Βόρεια Ευρώπη, φαίνεται πως εξασθενεί εδώ και 300 χρόνια – και τώρα ίσως βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.
