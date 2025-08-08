Συγκλονιστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στη Χιροσίμα, 80 χρόνια μετά την ρίψη ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ (vid)
Συγκλονιστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στη Χιροσίμα, 80 χρόνια μετά την ρίψη ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ (vid)
Μια προσομοίωση αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής στη Χιροσίμα, 80 χρόνια με την ρίψη ατομικής βόμβας από τις ΗΠΑ
Την Τετάρτη (6/8) συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τότε που οι ΗΠΑ έριξαν την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και μια προσομοίωση της τραγωδίας έρχεται να δείξει πόσο καταστροφική ήταν για τους κατοίκους της περιοχής (και όχι μόνο).
