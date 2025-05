Παίκτης του Εκατομμυριούχου έχασε το μεγαλύτερο ποσό από ένα ασυγχώρητο λάθος

Στο επεισόδιο του Who Wants To Be A Millionaire (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος) με παρουσιαστή τον Jeremy Clarkson, ο Nicholas Bennett κατόρθωσε να φτάσει στο ποσό των £500.000 (περίπου 600.000 ευρώ) χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία από τις τέσσερις διαθέσιμες βοήθειες, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον ίδιο τον παρουσιαστή.



Η ερώτηση για τις £250.000 ήταν: «Ποια από τις παρακάτω ομάδες ΔΕΝ εισέβαλε ποτέ με επιτυχία στην πόλη της Ρώμης;» Οι επιλογές: α) Βησιγότθοι, β) Ούνοι, γ) Βάνδαλοι, δ) Γαλάτες.

