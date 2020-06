Έξυπνα tips για καλύτερη οργάνωση στο μπάνιο και στην κουζίνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κουζίνα: Αυτό που μετράει εδώ είναι να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο για να διευκολύνετε τις κινήσεις σας. Αυτό σπανίως μπορεί να επιτευχθεί με τα κλασικά προεγκατεστημένα ντουλάπια (από τον κατασκευαστή του σπιτιού), τα οποία τις περισσότερες φορές κάνουν τη μισή δουλειά.Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιες εύκολες do it yourself κατασκευές, σε συνεργασία με έναν ξυλουργό. Πτυσσόμενες σχάρες και ράφια στον ελεύθερο τοίχο, κάποια έξτρα ντουλάπια και γάντζοι - κρεμάστρες και ευρηματικές ιδέες που μπορούν να κουμπώσουν στις ανάγκες σας, θα εξοικονομήσουν πάρα πολύ χώρο. Για παράδειγμα, αντί να καταλάβουν τα κατσαρολικά σας τα λιγοστά ντουλάπια σας, κρεμάστε τα στον τοίχο από καλαίσθητα άγκιστρα και θα γλυτώσετε και το βγάλε - βάλε. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με τα μαχαίρια.Μεγάλη εξοικονόμηση χώρου μπορείτε να πετύχετε επίσης με το να χρησιμοποιήσετε βαζάκια, στα οποία θα βάλετε τα μπαχαρικά. Σημειωτέον, τα μπαχαρικά παραμένουν φρέσκα για περίπου τέσσερα χρόνια. Αφού γεμίσετε κάθε βαζάκι, τοποθετήστε τα σε ένα ράφι στον τοίχο και αναβαθμίστε και την εικόνα του χώρου. Μην κάνετε όμως το ίδιο με τα ζυμαρικά και το ρύζι, γιατί εκεί είναι πιο βολικές οι συσκευασίες τους, καθώς καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και στριμώχνονται πιο εύκολα.Μπάνιο: Συνήθως το μπάνιο μιας μέσης οικογένειας έχει περίπου όσα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης έχει ένας πάγκος καλλυντικών. Πολλά δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να τσεκάρετε ποια έχουν λήξει και να τα πετάξετε. Κατόπιν πάρτε τα αρώματα και τοποθετήστε τα στο υπνοδωμάτιο. Είναι καλύτερη αισθητική παρέμβαση από το να βρίσκονται στο ίδιο ράφι με τη χλωρίνη και την παρκετίνη. Πετάξτε επίσης τα περσινά αντηλιακά και τις χρησιμοποιημένες φαρμακευτικές αλοιφές.Ένας χώρος που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσετε είναι αυτός κάτω από το λαβομάνο. Εάν δεν υπάρχει έπιπλο, ζητήστε από έναν επιπλοποιό την πρότασή του. Μπορείτε να το κάνετε κλειστό ή και ανοικτό, για ευκολότερη πρόσβαση. Ένας χώρος επίσης που μένει συνήθως αναξιοποίητος είναι αυτός πάνω από το πλυντήριο, όπου εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε μια ραφιέρα.Τέλος, είθισται πολλοί να μετατρέπουν το μπάνιο σε αποθήκη, βάζοντας πράγματα εκεί που χρησιμοποιούν σπάνια (κατσαβίδια, εργαλεία κ.ά.). Ξεκαθαρίστε το τοπίο, κάνοντας χρήση αυτού του απλού κανόνα: Αν υπάρχουν αντικείμενα που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο πάνω από μία φορά, βάλτε τα στην αποθήκη ή στο πατάρι.