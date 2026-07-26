Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας
Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας
Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
ΠΗΓΗ: έρευνα ΣΕΒ-MRB Hellas, Μάϊος 2025.
Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό.
Οι εποχές που ένα πτυχίο αποτελούσε αυτόματα και διαβατήριο για μια σίγουρη καριέρα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς μεγαλώνει, δημιουργώντας μια πιεστική ανάγκη για ένα νέο μοντέλο μάθησης.
Αυτό το μοντέλο δεν αρκεί να ακολουθεί τις αλλαγές. Πρέπει να τις προβλέπει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελούν σήμερα τα Προγράμματα Εξειδίκευσης της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, τα οποία, μέσα από τη στενή συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, επιχειρούν να γεφυρώσουν αυτό το κενό.
Διαβάστε περισσότερα: protothema.shorthandstories.com
ΠΗΓΗ: έρευνα ΣΕΒ-MRB Hellas, Μάϊος 2025.
Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό.
Οι εποχές που ένα πτυχίο αποτελούσε αυτόματα και διαβατήριο για μια σίγουρη καριέρα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς μεγαλώνει, δημιουργώντας μια πιεστική ανάγκη για ένα νέο μοντέλο μάθησης.
Αυτό το μοντέλο δεν αρκεί να ακολουθεί τις αλλαγές. Πρέπει να τις προβλέπει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελούν σήμερα τα Προγράμματα Εξειδίκευσης της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, τα οποία, μέσα από τη στενή συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, επιχειρούν να γεφυρώσουν αυτό το κενό.
Διαβάστε περισσότερα: protothema.shorthandstories.com
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