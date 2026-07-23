YESTAY – UPSTREET, το νέο σχήμα υπό τη YESTAY Group, με περισσότερα από 800 ακίνητα

Δύο δυνατοί παίκτες του εγχώριου Real Estate και του Property Management συμπράττουν και διαμορφώνουν το μέλλον των μισθώσεων ακινήτων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες, επενδυτές και ενοίκους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ευέλικτης διαμονής