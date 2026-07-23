YESTAY – UPSTREET, το νέο σχήμα υπό τη YESTAY Group, με περισσότερα από 800 ακίνητα
YESTAY – UPSTREET, το νέο σχήμα υπό τη YESTAY Group, με περισσότερα από 800 ακίνητα
Δύο δυνατοί παίκτες του εγχώριου Real Estate και του Property Management συμπράττουν και διαμορφώνουν το μέλλον των μισθώσεων ακινήτων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς ιδιοκτήτες, επενδυτές και ενοίκους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ευέλικτης διαμονής
Σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό Real Estate εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, καταγράφονται επιχειρηματικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά και ωθούν την ελληνική αγορά ακινήτων να περάσει σε νέα φάση, όπου η ευελιξία στη διαμονή, η τεχνολογία και η ολοκληρωμένη διαχείριση αναδεικνύονται σε βασικούς αναπτυξιακούς παράγοντες.
YESTAY – UPSTREET, το νέο σχήμα υπό τη YESTAY Group, με περισσότερα από 800 ακίνητα
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η YESTAY Homes, μέλος του Ομίλου YESTAY, και η UPSTREET ενώνουν δυνάμεις και δημιουργούν την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ευέλικτης διαμονής. Οι δύο εταιρείες συνδυάζουν τις εξειδικεύσεις τους κάτω από την ίδια στέγη, σε έναν οργανισμό που πλέον διαθέτει πάνω από 800 ακίνητα υπό διαχείριση, καλύπτοντας κάθε ανάγκη διαμονής, από τη μία νύχτα μέχρι τη μακροχρόνια στέγαση. Η δυναμική που αναπτύσσεται από αυτήν την κίνηση είναι τεράστια αν αναλογιστεί κάποιος ότι η YESTAY Group είναι ένας ελληνικός όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο του Real Estate και του Property Management, με τεράστια εμπειρία και ισχυρή παρουσία στον τομέα των μακροχρόνιων και μεσοπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών.
Ενώ, η UPSTREET εξειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και στις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαθέτοντας ένα ισχυρό τεχνολογικό DNA και ομάδα μηχανικών στον πυρήνα της. Σημειωτέον, πίσω τον όμιλο βρίσκεται η VIAMAR II, της οικογένειας Πανόπουλου, με επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 4 δεκαετιών σε κλάδους όπως το αυτοκίνητο, τα ακίνητα, ο τουρισμός, η ναυτιλία και ο αθλητισμός, κάτι που προσδίδει στη νέα δομή οικονομική σταθερότητα και μακρόχρονη τεχνογνωσία.
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YESTAY – UPSTREET, το νέο σχήμα υπό τη YESTAY Group, με περισσότερα από 800 ακίνητα
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η YESTAY Homes, μέλος του Ομίλου YESTAY, και η UPSTREET ενώνουν δυνάμεις και δημιουργούν την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ευέλικτης διαμονής. Οι δύο εταιρείες συνδυάζουν τις εξειδικεύσεις τους κάτω από την ίδια στέγη, σε έναν οργανισμό που πλέον διαθέτει πάνω από 800 ακίνητα υπό διαχείριση, καλύπτοντας κάθε ανάγκη διαμονής, από τη μία νύχτα μέχρι τη μακροχρόνια στέγαση. Η δυναμική που αναπτύσσεται από αυτήν την κίνηση είναι τεράστια αν αναλογιστεί κάποιος ότι η YESTAY Group είναι ένας ελληνικός όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο του Real Estate και του Property Management, με τεράστια εμπειρία και ισχυρή παρουσία στον τομέα των μακροχρόνιων και μεσοπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών.
Ενώ, η UPSTREET εξειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και στις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαθέτοντας ένα ισχυρό τεχνολογικό DNA και ομάδα μηχανικών στον πυρήνα της. Σημειωτέον, πίσω τον όμιλο βρίσκεται η VIAMAR II, της οικογένειας Πανόπουλου, με επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 4 δεκαετιών σε κλάδους όπως το αυτοκίνητο, τα ακίνητα, ο τουρισμός, η ναυτιλία και ο αθλητισμός, κάτι που προσδίδει στη νέα δομή οικονομική σταθερότητα και μακρόχρονη τεχνογνωσία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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