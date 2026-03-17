Freenow by Lyft: Προειδοποιεί για ανεξέλεγκτη επιδείνωση του κυκλοφοριακού
Αθήνα, πόλεις και νησιά κινδυνεύουν να πνιγούν στα αυτοκίνητα
Το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών δεν βάζει κανόνες που να διασφαλίζουν ότι η αύξηση των οχημάτων δεν θα γίνει εις βάρος των πόλεων, των πολιτών και της λειτουργίας του τουρισμού. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι είναι ήδη κορεσμένοι. Χωρίς ανώτατα όρια, πληθυσμιακά ή γεωγραφικά κριτήρια, υπάρχει ο κίνδυνος, πόλεις και νησιά να γεμίσουν με αυτοκίνητα που περιφέρονται αναζητώντας πελάτες.
Ο υπερκορεσμός οχημάτων δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών.
Ενώ τα ταξί (Ε.Δ.Χ.) λειτουργούν με αυστηρά αριθμητικά όρια, τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) εξακολουθούν να αφήνονται χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση. Αυτό, εκτός του ότι δημιουργεί ανισότητες, δυνητικά επιδεινώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα εντείνεται κατά τη θερινή περίοδο. Ο υπερκορεσμός οχημάτων πιέζει τις υποδομές, δυσχεραίνει την καθημερινότητα των κατοίκων και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία των επισκεπτών, σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον νέο νομοσχέδιο, τα Ε.Ι.Χ. θα μπορούν να παραμένουν στους δρόμους αναμένοντας την επόμενη κράτηση, κινούμενα χωρίς επιβάτη, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία.
Η Freenow by Lyft τονίζει: «Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από σαφές και συγκεκριμένο πλάνο, ώστε η αγορά των Ε.Ι.Χ. να λειτουργεί δίκαια, η κυκλοφορία να παραμένει διαχειρίσιμη και οι πολίτες να μην υποστούν τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης αύξησης οχημάτων. Η λύση είναι ξεκάθαρη: χρειάζεται ένα αυστηρό και διαφανές μητρώο Ε.Ι.Χ., αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τα ταξί, καθώς και ανώτατα όρια ανά περιοχή που να καθορίζονται από τους Δήμους ή τις Περιφέρειες, ώστε ο αριθμός των οχημάτων να προσαρμόζεται στη φέρουσα ικανότητα κάθε πόλης ή νησιού, όπως εξάλλου συμβαίνει στην Ιταλία, μια αγορά με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπου συνυπάρχουν τουρισμός και ντόπιοι».
H Freenow by Lyft ζητά ίσους και ξεκάθαρους κανόνες για όλες τις πλατφόρμες
Παράλληλα, ενώ η χρήση των εφαρμογών από τους πολίτες για την καθημερινή τους μετακίνηση συνεχώς αυξάνεται, το νομοσχέδιο συνεχίζει να μην ξεκαθαρίζει τα πλαίσια φορολόγησης των ψηφιακών πλατφορμών. «Τι ισχύει σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία έχει έδρα, υπαλλήλους και παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα; Πρέπει ο κύκλος εργασιών να εμφανίζεται στην Ελλάδα και αντίστοιχα να αποδίδεται και ο ΦΠΑ εδώ, ή γίνεται αποδεκτό ότι τα έσοδα και ο ΦΠΑ μπορούν κατ’ επιλογή να μεταφέρονται σε άλλη νομική οντότητα στο εξωτερικό; Ζητάμε ίσους και ξεκάθαρους κανόνες για όλες τις πλατφόρμες, με μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου, ώστε να μην χάνονται σημαντικά δημόσια έσοδα», δηλώνει η εταιρεία Freenow που έχει θέσει το ζήτημα γραπτώς στα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει σαφείς απαντήσεις.
Σχετικά με το Freenow by Lyft
To Freenow by Lyft είναι το ευρωπαϊκό taxi app που προσφέρει ευρείες επιλογές πολλαπλής κινητικότητας για όλους σε 9 ευρωπαϊκές αγορές και πάνω από 180 πόλεις. Εκατομμύρια επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες κινητικότητας μέσα από μία μόνο εφαρμογή, όπως , ενοικίαση αυτοκινήτου, carsharing, ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και μοτοποδήλατα, καθώς και δημόσιες συγκοινωνίες. Με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, η Freenow διευθύνεται από τον CEO, Thomas Zimmermann.
Τον Ιούλιο του 2025, η Freenow εξαγοράστηκε από την Lyft, μια παγκόσμια πλατφόρμα κινητικότητας που προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών ταξί, υπηρεσίες rideshare, chauffeur, carsharing, ποδήλατα και σκούτερ σε 6 ηπείρους και σχεδόν 1.000 πόλεις. Εκατομμύρια οδηγοί έχουν επιλέξει να κερδίζουν από δισεκατομμύρια διαδρομές. Μαζί, η Freenow και η Lyft συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου, με επιλογές μετακίνησης για όλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα