Πολυτελής Κατοικία στην Πάρο
Όταν η επιλογή των προϊόντων της Λακιώτης διαμορφώνει κορυφαία αισθητική!
Η ολοκλήρωση μιας πολυτελούς εξοχικής κατοικίας στην Πάρο, με ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και την Αντίπαρο, αποτελεί ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική γραμμή και τον σεβασμό στο κυκλαδίτικο τοπίο. Η σύνθεση των όγκων, με κεντρικό άξονα την αυλή και την πισίνα, δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδιωτικότητας και διαφάνειας, όπου οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι συνυπάρχουν αρμονικά.
Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου διαδραμάτισε η εξειδίκευση του Τμήματος Έργων της Λακιώτης, η οποία με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες προτάσεις υλικών υποστήριξε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με κορυφαίας ποιότητας πλακάκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ειδών υγιεινής και επίπλων μπάνιου, διασφαλίζοντας ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του έργου.
