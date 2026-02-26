Το Ούζο Πλωμαρίου στη Wine Paris 2026

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη θέση της ως το κορυφαίο διεθνές σημείο συνάντησης του κλάδου, προσελκύοντας πάνω από 63.500 επαγγελματίες από 169 χώρες και περισσότερους από 6.500 εκθέτες από 63 χώρες, σημειώνοντας εντυπωσιακή διεθνή συμμετοχή και έντονη επιχειρηματική κινητικότητα.Ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, το Ούζο Πλωμαρίου κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στον αυθεντικό του χαρακτήρα, την υψηλή ποιότητα και τη μακρόχρονη αποσταγματοποιητική του κληρονομιά. Μέσα από τη δυναμική του παρουσία, ανέδειξε τη μοναδική του ταυτότητα σε επαγγελματίες του κλάδου, εισαγωγείς και στρατηγικούς συνεργάτες από αγορές-κλειδιά του εξωτερικού, δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασιών και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.Σήμερα το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου έχει δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή στη Wine Paris 2026 εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Ποτοποιίας Πλωμαρίου, με στόχο την προώθηση των ελληνικών αποσταγμάτων και της γαστρονομικής κουλτούρας της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού.