Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και η École Ducasse ανεβάζουν τον πήχη της Γαστρονομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, σε στρατηγική συνεργασία με την, του chef με τα περισσότερα αστέρια Michelin παγκοσμίως, μέσα από δύο εξειδικευμένα προγράμματα που παρουσίασε ο Julian Mercier, Διευθυντής Εκπαίδευσης της εμβληματικής σχολής.Στο πλαίσιο του διήμερου προγράμματοςπου υλοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 2 – 3 Φεβρουαρίου, ο Julian Mercier ανέδειξε σύγχρονες τεχνικές παρασκευής που εφαρμόζονται στην ξενοδοχειακή Γαστρονομία. Το Masterclass της «» προσεγγίστηκε ως ένας στρατηγικός πυλώνας παραγωγής — όπου η τεχνική, η καθαρότητα γεύσης και η αισθητική παρουσίαση συνυπάρχουν με απόλυτη πειθαρχία. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τεχνικές low temperature cooking σε ψάρι και κοτόπουλο, αλλά και charcuterie σε χταπόδι. Επιπλέον, ο chef παρουσίασε και μια δημιουργική παρασκευή chicken–foie gras terrine, αλλά και έναν συνδυασμό δημητριακών και οσπρίων ειδικά σχεδιασμένο για 5* hotels buffets, καθώς και μια τεχνική για quick pickling.Στο Masterclass που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου στο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνταγές βασισμένες στη λεπτομέρεια, την ισορροπία και την καθαρή γεύση στο πρόγραμμα, με διεθνείς επιρροές που ανεβάζουν τα standards ποιότητας και γεύσης του modern comfort food. Πιο συγκεκριμένα το Masterclass επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της υπαίθριας εστίασης, όπου ο executive chef τηςπαρουσίασε συνταγές εμπνευσμένες από τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, που περιλάμβαναν gluten free και vegan προσεγγίσεις, seafood street food προτάσεις, αλλά και casual gourmet για πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.Επιπλέον, δεν παρέλειψε να δημιουργήσει συνταγές εμπνευσμένες από την ιταλική γαστρονομική παράδοση. Το γευστικό ταξίδι δεν περιορίστηκε στις ευρωπαϊκές επιρροές, αφού μέσα από δημιουργικούς συνδυασμούς έφτασε έως την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας πως το street food αποτελεί ένα παγκόσμιο πεδίο δημιουργικής έκφρασης.Παράλληλα, ο Julian Mercier τόνισε και τη σημασία της σωστής οργάνωσης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, βελτιστοποιώντας το σύνολο της εμπειρίας τους, από την παραγγελία έως την κατανάλωση.Κοινός παρονομαστής των δυο Masterclasses ήταν η φιλοσοφία του zero waste. Ο Julian Mercier επέδειξε τεχνικές για τη μέγιστη αξιοποίηση της πρώτης ύλης, προάγοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέλλον για τον κλάδο της εστίασης – αρχή που αποτελεί κεντρικό πυλώνα και για τη Σχολή Γαστρονομίας της ΑΚΜΗΣ.