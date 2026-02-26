Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και η École Ducasse ανεβάζουν τον πήχη της Γαστρονομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και η École Ducasse ανεβάζουν τον πήχη της Γαστρονομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Τεχνογνωσία από τον chef με τα περισσότερα αστέρια Michelin στον κόσμο για 200+ επαγγελματίες και σπουδαστές, με τη φιλοσοφία του “zero waste” να πρωταγωνιστεί
Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, σε στρατηγική συνεργασία με την κορυφαία παγκοσμίως École Ducasse, έφερε την ελίτ της γαλλικής γαστρονομίας στην Ελλάδα, διοργανώνοντας δύο αποκλειστικά Masterclasses σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 200 επαγγελματίες της εστίασης, σπουδαστές Γαστρονομίας και food bloggers μυήθηκαν στη φιλοσοφία και τις καινοτόμες τεχνικές του Alain Ducasse, του chef με τα περισσότερα αστέρια Michelin παγκοσμίως, μέσα από δύο εξειδικευμένα προγράμματα που παρουσίασε ο Julian Mercier, Διευθυντής Εκπαίδευσης της εμβληματικής σχολής.
Στο πλαίσιο του διήμερου προγράμματος COLD KITCHEN EXCELLENCE FOR LUXURY HOTELS που υλοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 2 – 3 Φεβρουαρίου, ο Julian Mercier ανέδειξε σύγχρονες τεχνικές παρασκευής που εφαρμόζονται στην ξενοδοχειακή Γαστρονομία. Το Masterclass της «Κρύας Κουζίνας» προσεγγίστηκε ως ένας στρατηγικός πυλώνας παραγωγής — όπου η τεχνική, η καθαρότητα γεύσης και η αισθητική παρουσίαση συνυπάρχουν με απόλυτη πειθαρχία. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τεχνικές low temperature cooking σε ψάρι και κοτόπουλο, αλλά και charcuterie σε χταπόδι. Επιπλέον, ο chef παρουσίασε και μια δημιουργική παρασκευή chicken–foie gras terrine, αλλά και έναν συνδυασμό δημητριακών και οσπρίων ειδικά σχεδιασμένο για 5* hotels buffets, καθώς και μια τεχνική για quick pickling.
Στο Masterclass που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου στο THE MET HOTEL, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνταγές βασισμένες στη λεπτομέρεια, την ισορροπία και την καθαρή γεύση στο πρόγραμμα STREET FOOD EVOLUTION, με διεθνείς επιρροές που ανεβάζουν τα standards ποιότητας και γεύσης του modern comfort food. Πιο συγκεκριμένα το Masterclass επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της υπαίθριας εστίασης, όπου ο executive chef της École Ducasse παρουσίασε συνταγές εμπνευσμένες από τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, που περιλάμβαναν gluten free και vegan προσεγγίσεις, seafood street food προτάσεις, αλλά και casual gourmet για πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.
Επιπλέον, δεν παρέλειψε να δημιουργήσει συνταγές εμπνευσμένες από την ιταλική γαστρονομική παράδοση. Το γευστικό ταξίδι δεν περιορίστηκε στις ευρωπαϊκές επιρροές, αφού μέσα από δημιουργικούς συνδυασμούς έφτασε έως την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας πως το street food αποτελεί ένα παγκόσμιο πεδίο δημιουργικής έκφρασης.
Παράλληλα, ο Julian Mercier τόνισε και τη σημασία της σωστής οργάνωσης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, βελτιστοποιώντας το σύνολο της εμπειρίας τους, από την παραγγελία έως την κατανάλωση.
Κοινός παρονομαστής των δυο Masterclasses ήταν η φιλοσοφία του zero waste. Ο Julian Mercier επέδειξε τεχνικές για τη μέγιστη αξιοποίηση της πρώτης ύλης, προάγοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέλλον για τον κλάδο της εστίασης – αρχή που αποτελεί κεντρικό πυλώνα και για τη Σχολή Γαστρονομίας της ΑΚΜΗΣ.
Στο πλαίσιο του διήμερου προγράμματος COLD KITCHEN EXCELLENCE FOR LUXURY HOTELS που υλοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 2 – 3 Φεβρουαρίου, ο Julian Mercier ανέδειξε σύγχρονες τεχνικές παρασκευής που εφαρμόζονται στην ξενοδοχειακή Γαστρονομία. Το Masterclass της «Κρύας Κουζίνας» προσεγγίστηκε ως ένας στρατηγικός πυλώνας παραγωγής — όπου η τεχνική, η καθαρότητα γεύσης και η αισθητική παρουσίαση συνυπάρχουν με απόλυτη πειθαρχία. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τεχνικές low temperature cooking σε ψάρι και κοτόπουλο, αλλά και charcuterie σε χταπόδι. Επιπλέον, ο chef παρουσίασε και μια δημιουργική παρασκευή chicken–foie gras terrine, αλλά και έναν συνδυασμό δημητριακών και οσπρίων ειδικά σχεδιασμένο για 5* hotels buffets, καθώς και μια τεχνική για quick pickling.
Στο Masterclass που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου στο THE MET HOTEL, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνταγές βασισμένες στη λεπτομέρεια, την ισορροπία και την καθαρή γεύση στο πρόγραμμα STREET FOOD EVOLUTION, με διεθνείς επιρροές που ανεβάζουν τα standards ποιότητας και γεύσης του modern comfort food. Πιο συγκεκριμένα το Masterclass επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της υπαίθριας εστίασης, όπου ο executive chef της École Ducasse παρουσίασε συνταγές εμπνευσμένες από τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, που περιλάμβαναν gluten free και vegan προσεγγίσεις, seafood street food προτάσεις, αλλά και casual gourmet για πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.
Επιπλέον, δεν παρέλειψε να δημιουργήσει συνταγές εμπνευσμένες από την ιταλική γαστρονομική παράδοση. Το γευστικό ταξίδι δεν περιορίστηκε στις ευρωπαϊκές επιρροές, αφού μέσα από δημιουργικούς συνδυασμούς έφτασε έως την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, αποδεικνύοντας πως το street food αποτελεί ένα παγκόσμιο πεδίο δημιουργικής έκφρασης.
Παράλληλα, ο Julian Mercier τόνισε και τη σημασία της σωστής οργάνωσης και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, βελτιστοποιώντας το σύνολο της εμπειρίας τους, από την παραγγελία έως την κατανάλωση.
Κοινός παρονομαστής των δυο Masterclasses ήταν η φιλοσοφία του zero waste. Ο Julian Mercier επέδειξε τεχνικές για τη μέγιστη αξιοποίηση της πρώτης ύλης, προάγοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέλλον για τον κλάδο της εστίασης – αρχή που αποτελεί κεντρικό πυλώνα και για τη Σχολή Γαστρονομίας της ΑΚΜΗΣ.
Το πρόγραμμα, που έφερε την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γαλλικού Ινστιτούτου, άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στους συμμετέχοντες, ενώ σημείο αναφοράς της διοργάνωσης ήταν η βράβευση του Γάλλου chef ως ένδειξη αναγνώρισης της σπουδαίας πορείας που έχει διαγράψει στην École Ducasse.
Τα δύο masterclasses σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τους βασικούς στόχους του Τομέα Γαστρονομίας της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ: τη γαστρονομική αριστεία, την προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τη βιωσιμότητα, με το υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό training να γεφυρώνει τη διεθνή τεχνογνωσία με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εστίασης.
Διοργανωτής: Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ
Συντονιστής: Gastronomy Essentials
Με την Υποστήριξη του ΙΝΣΕΤΕ
Τα δύο masterclasses σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τους βασικούς στόχους του Τομέα Γαστρονομίας της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ: τη γαστρονομική αριστεία, την προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις και τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τη βιωσιμότητα, με το υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό training να γεφυρώνει τη διεθνή τεχνογνωσία με τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εστίασης.
Διοργανωτής: Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ
Συντονιστής: Gastronomy Essentials
Με την Υποστήριξη του ΙΝΣΕΤΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα