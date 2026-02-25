Τριπλή Διάκριση για την ΙΚΕΑ στα Event Awards 2026: 1 Gold και 2 Silver Βραβεία

Η φετινή επιτυχία επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της IKEA στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιωματικών εμπειριών για το κοινό, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της.Αναλυτικά, η ΙΚΕΑ διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:με τηνστην κατηγορίαγια ταΟ θεσμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους να γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα της ΙΚΕΑ μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, workshops, και ομαδικά sessions με στελέχη της εταιρείας, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία της συνεργασίας.με τηνστην κατηγορίαγια το ΙΚΕΑ Complete Bedroom – Complete Sleep: Βιωματικό Event για την Αξία του Ύπνου. Η εκδήλωση ανέδειξε τους έξι βασικούς παράγοντες για έναν καλύτερο ύπνο συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη μέσα από έξι θεματικά υπνοδωμάτια και ενημέρωση από ειδικούς. Η διάκριση αναγνωρίζει την ικανότητα της ΙΚΕΑ να μετατρέπει την επικοινωνία σε ουσιαστική εμπειρία, προσφέροντας αξία στο κοινό και στους συνεργάτες της.με τηνστην κατηγορίαγια την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενίσχυσε σημαντικά την προβολή της εκδήλωσης ΙΚΕΑ Complete Bedroom – Complete Sleep στα μέσα ενημέρωσης, προσελκύοντας δημοσιογράφους, influencers και celebrities.Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της δημιουργικής και αποτελεσματικής συνεργασίας της ΙΚΕΑ με την Ginger Communications για την υλοποίηση των IKEA Business Days, καθώς και με την Gravity The Newtons για την εκδήλωση ΙΚΕΑ Complete Bedroom – Complete Sleep.Τα Event Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στην Ελλάδα για την αναγνώριση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας στον χώρο των εκδηλώσεων. Οι φετινές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΙΚΕΑ να συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοποριακές δράσεις που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα με την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής ζωής στο σπίτι.