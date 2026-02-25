Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

Η ισότιμη πρόσβαση όλων στις σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί, στη σημερινή πραγματικότητα, μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους της κοινωνικής ισότητας