"Συμμαχία κοινωνικής ευθύνης από ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΑΠΘ και HELLENiQ ENERGY: Δωρεά εξοπλισμού στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ"

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, η HELLENiQ ENERGY, προχώρησε σε(ΑΠΘ). Ο σύγχρονος εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε χώρου και κτηρίου των Εστιών και περιλαμβάνει νέα λειτουργική επίπλωση, ντουλάπες, γραφεία και κρεβάτια για 150 δωμάτια των οικοτρόφων φοιτητών - μεταξύ αυτών και άτομα με αναπηρία – καλύπτοντας εξατομικευμένες ανάγκες..Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητικές εστίες αντιμετωπίζονται όχι απλώς ως υποδομές στέγασης, αλλά ως ζωτικό μέρος της ακαδημαϊκής εμπειρίας, που απαιτεί διαρκή ποιοτική αναβάθμιση. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος διαβίωσης,και τον κοινωνικό ρόλο των εστιών στο ευρύτερο εκπαιδευτικό οικοσύστημα.Η επίσημη τελετή παράδοσης του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητήκαι του Αντιπρύτανη ΚαθηγητήΟι φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ στεγάζουν περίπου 1.500 φοιτητές, σε τέσσερα κτίρια και μέσα από τη συγκεκριμένη δράση η HELLENiQ ENERGY στοχεύει να βελτιώσει τις συνθήκες διαμονής τους με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργικότητα.Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του εξοπλισμού: ««Η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητεί διαρκώς τρόπους βελτίωσης της καθημερινότητας των δικαιούχων φοιτητών, που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες αρμοδιότητάς μας. Θελω λοιπόν να ευχαριστήσω την Helleniq Energy , η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική εταιρική ευαισθησία και ευθύνη που την χαρακτηρίζει, αφού ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και προχώρησε σε μια σημαντικού ύψους δωρεά , για τον εκσυγχρονισμό 150 δωματίων των εστιών της ΦΕΘ.Παράλληλα ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ «τρέχουμε» ένα σημαντικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε τη σύμβαση με την ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, για την ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ένα εμβληματικό έργο φοιτητικής μέριμνας και κοινωνικών υποδομών, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ.Στην ΦΕΘ εξάλλου, ως διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετατρέψαμε έναν εγκαταλελειμμένο ουσιαστικά χώρο σε ένα υπερσύγχρονο εντευκτήριο-πολυχώρο όπου οι φοιτητές θα μπορούν να περνούν τις ελεύθερες ώρες τους σε ένα περιβάλλον καλαίσθητο, μοντέρνο και χρηστικό.Στο ίδιο μονοπάτι θα προχωρήσουμε με συνέπεια και στο μέλλον, διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις ώστε η νέα γενιά της πατρίδας μας να μπορεί απερίσπαστη να διαμορφώνει το δικό της αύριο».: ««Η HELLENiQ ENERGY διαχρονικά υποστηρίζει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, που αποτελεί θεμέλιο προόδου για τη χώρα. Η δωρεά μας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην άμεση αναβάθμιση της καθημερινότητας όσων διαμένουν στις Εστίες. Στόχος μας είναι οι βελτιωμένοι αυτοί χώροι να αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε οι φοιτητές μας να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στις σπουδές τους. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός.»