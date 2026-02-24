Η μαγεία της νέας ελληνικής κουζίνας: Ένα απολαυστικό Four hands δείπνο στη Striggla με τον Άγγελο Μπακόπουλο και τον Θωμά Μάτσα

Κλείσιμο

Οι δύο σεφ, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους πιο επιδραστικούς ανανεωτές της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, θα συναντηθούν στην κουζίνα του εστιατορίου Striggla, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, για μια απολαυστική βραδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τα αρώματα της ελληνικής υπαίθρου.Συνδυάζοντας ιδέες, καινοτομίες, δυνατές τάσεις της διεθνούς εστιατορικής σκηνής, με μια αγάπη για την ελληνική ταυτότητα, τις παραδόσεις του τόπου μας και τη βαθιά γνώση για την αγνή πρώτη ύλη, ο Θωμάς Μάτσας και ο Άγγελος Μπακόπουλος θα δημιουργήσουν ένα μενού με à la carte επιλογές που βασίζονται σε κλασικά ελληνικά πιάτα αλλά με μια νέα, σύγχρονη οπτική.Αξιοποιώντας γευστικούς θησαυρούς που έρχονται από τα μποστάνια και τις μικρές φάρμες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι δύο έμπειροι σεφ, με μια κοινή παράλληλη πορεία, επί σειρά ετών, σε απαιτητικές κουζίνες μεγάλων εστιατορίων στη Μύκονο, θα δημιουργήσουν για το Four Hands δείπνο της Strigglas νέα πιάτα, ανταλλάσσοντας στο πεδίο ιδέες, τεχνικές, δημιουργικές οπτικές και μαγειρικά μυστικά.Τη βραδιά αυτή, εκτός από τα σπέσιαλ πιάτα του Four Hands θα είναι διαθέσιμες και όλες οι γευστικές προτάσεις από το μενού που έχει δημιουργήσει ο Θωμάς Μάτσας για τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων που έγινε γνωστή στόμα με στόμα χάρη σε μια κουζίνα που μιλά στη γευστική μνήμη, δημιουργώντας συναισθήματα με την πλούσια νοστιμιά της.Το φαγητό θα συνοδεύει μια έξυπνα σχεδιασμένη wine list από τον ελληνικό αμπελώνα, σε έναν minimal, αλλά ζεστό χώρο στον οποίο κυριαρχούν οι λιτές γραμμές, το ξύλο και μια earthy luxury παλέτα, ό,τι πιο δυνατό αυτή τη στιγμή στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και το σύγχρονο interior design.