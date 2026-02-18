ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»

ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμαπου απευθύνονταιστο πλαίσιο της συνεργασίας του Cyclades Preservation Fund (CPF) με την OPUS.Στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν συνολικάμε τη χρήση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και τη συμμετοχή των μαθητών σε διαδραστικές παρουσιάσεις.όπου το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης πλαστικού εντείνεται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.Στο πλαίσιο της δράσης(Κύθνος, Νάξος, Πάτμος, Λέρος, Σάμος, Ικαρία), προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους απόνα έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό χωρίς πλαστική συσκευασία.τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων.Παράλληλα,Σε όλα τα σχολεία διανεμήθηκαν εκπαιδευτικοί οδηγοί για τους δασκάλους, το βιβλίο «Το Πλαστικό στη Ζωή μας και στο Περιβάλλον» καθώς και ενημερωτικές αφίσες με πρακτικές μείωσης της χρήσης πλαστικού στην καθημερινότητα των παιδιών.