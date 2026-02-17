Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα

Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στην Κρήτη όπου ξεκινά σήμερα το Allwyn Final 8, που θα αναδείξει τον Κυπελλούχο Ελλάδος για το 2026.Η Allwyn, χορηγός ονοματοδοσίας της διοργάνωσης και Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), βρήκε την ευκαιρία να υποβάλλει σε ένα απολαυστικό challenge τους παίκτες των 4 ομάδων που αγωνίζονται στους πρώτους προημιτελικούς. Συγκεκριμένα, τους προκάλεσε να περιγράψουν έναν συμπαίκτη τους μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα.Στα δύο βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn πρωταγωνιστούν οι Άλεκ Πίτερς και Τάισον Γουόρντ από τον Ολυμπιακό, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν από την ΑΕΚ, οι Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ και Μπραϊς Τζόουνς από τον ΑΡΗ Betsson και οι Ντάριλ Μέικον και Γιώργος Καλαϊτζάκης από το Μαρούσι Chery.Ποιοι ξεχώρισαν για τις περιγραφές τους; Ποιος βρήκε το όνομα του συμπαίκτη του με μόλις μία λέξη και ποιοι ξέμειναν από χρόνο;