ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων, πού έχει κίνηση τώρα - Χωρίς ταξί για 2η ημέρα η Αττική

Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα
ADVERTORIAL

Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα

Μπορούν να περιγράψουν τους συμπαίκτες τους σε 24 δευτερόλεπτα;

Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των πρώτων προημιτελικών λίγο πριν την πρεμιέρα
Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στην Κρήτη όπου ξεκινά σήμερα το Allwyn Final 8, που θα αναδείξει τον Κυπελλούχο Ελλάδος για το 2026.

Η Allwyn, χορηγός ονοματοδοσίας της διοργάνωσης και Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), βρήκε την ευκαιρία να υποβάλλει σε ένα απολαυστικό challenge τους παίκτες των 4 ομάδων που αγωνίζονται στους πρώτους προημιτελικούς. Συγκεκριμένα, τους προκάλεσε να περιγράψουν έναν συμπαίκτη τους μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα.

Στα δύο βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn πρωταγωνιστούν οι Άλεκ Πίτερς και Τάισον Γουόρντ από τον Ολυμπιακό, οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν από την ΑΕΚ, οι Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ και Μπραϊς Τζόουνς από τον ΑΡΗ Betsson και οι Ντάριλ Μέικον και Γιώργος Καλαϊτζάκης από το Μαρούσι Chery.

Ποιοι ξεχώρισαν για τις περιγραφές τους; Ποιος βρήκε το όνομα του συμπαίκτη του με μόλις μία λέξη και ποιοι ξέμειναν από χρόνο;

Οι απαντήσεις στα παρακάτω βίντεο:

Allwyn Final 8: Απολαυστικό «μάντεψε ποιος» με τις ομάδες των προημιτελικών! (Μέρος 1ο)


Allwyn Final 8: Οι παίκτες των πρώτων προημιτελικών περιγράφουν συμπαίκτες τους σε 24'' (Part 2)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης