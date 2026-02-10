Τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τον Έλεγχο της Νεφρικής Δυσλειτουργίας

Κλείσιμο

Τα πολυϊατρείακαι ηεντάσσονται στογια τον, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίκτυο των συνεργαζόμενων δομών υγείας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις υψηλής αξιοπιστίας.Με σταθερή προσήλωση στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας, τα πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική συμβάλλουν ενεργά στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων που συχνά εξελίσσονται σιωπηλά, προσφέροντας οργανωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, δικαιούχοι είναι πολίτες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, καθώς και πολίτες οι οποίοι, κατά την ιατρική εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου, εμφανίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο άνω του 10% ή Δείκτη Μάζας Σώματος ίσο ή μεγαλύτερο από 40 και τα τέκνα αυτών ανάλογα με τα αποτελέσματα. Οι εξετάσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αφορούν στον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας μέσω του υπολογισμού eGFR και της αναλογίας λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων (uACR).Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το σχετικό παραπεμπτικό μέσω γραπτού μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορούν να εξυπηρετηθούν στα Medifirst και στην Αθηναϊκή Γενική Κλινική εύκολα και άμεσα. Παράλληλα, όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση μπορούν να εξυπηρετηθούν στα Medifirst μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα παραπεμπτικά έχουν διάρκεια 3 μήνες.Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως σύγχρονες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που επενδύουν στην πρόληψη, στη σωστή ενημέρωση και στην ουσιαστική υποστήριξη της δημόσιας υγείας, φέρνοντας τον προληπτικό έλεγχο πιο κοντά σε κάθε πολίτη.Σχετικά με τα Πολυϊατρεία Medifirst:Τα πολυϊατρεία Medifirst είναι σύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ποιοτική φροντίδα. Με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και διαπιστευμένη ποιότητα υπηρεσιών, τα Πολυϊατρεία Medifirst προσφέρουν ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας.Λειτουργώντας σε στρατηγικά σημεία της Αττικής, τα Πολυϊατρεία Medifirst εξασφαλίζουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, με αξιοπιστία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.Σημεία Εξυπηρέτησης:Πολυϊατρείο Medifirst Αργυρούπολη: Μαρίνου Γερουλάνου 1 & Πολεμιστών, 164 52Πολυϊατρείο Medifirst Περιστέρι: Παύλου Μελά 5, 121 31Πολυϊατρείο Medifirst Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1, 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου