Protergia Club: Νέες μεγάλες συνεργασίες και μοναδικά προνόμια
Η Protergia, ο κορυφαίος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερες από 680.000 παροχές ενέργειας και αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών του προγράμματος επιβράβευσης Protergia Club, για να προσφέρει ακόμη περισσότερα προνόμια σε όλους τους πελάτες της, με νέους συνεργάτες να προστίθενται συνεχώς

Ξεχωρίζει η συνεργασία με τη SKY express, η οποία δίνει στους πελάτες της Protergia εκπτώσεις έως 20% σε όλα τα ταξίδια.

Το Protergia Club προσφέρει πρακτικά οφέλη με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών. Οι συνεργασίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως ταξίδια και μετακινήσεις, ψυχαγωγία, αγορές, ευεξία και υπηρεσίες καθημερινότητας. Κάθε όφελος έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της Protergia.

Μεγάλος διαγωνισμός Protergia Club

Κατεβάστε τώρα το Protergia App και μπείτε έως τις 28 Φεβρουαρίου στο Protergia Club, για να συμμετάσχετε αυτόματα στον μεγάλο διαγωνισμό, που θα μοιράσει μοναδικά δώρα σε 50 τυχερούς, όπως ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη!

Γίνετε πελάτης Protergia, κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Protergia Club για να απολαμβάνετε περισσότερη αξία, περισσότερα προνόμια και περισσότερες επιλογές κάθε μέρα!

