Protergia Club: Νέες μεγάλες συνεργασίες και μοναδικά προνόμια

Η Protergia, ο κορυφαίος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερες από 680.000 παροχές ενέργειας και αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών του προγράμματος επιβράβευσης Protergia Club, για να προσφέρει ακόμη περισσότερα προνόμια σε όλους τους πελάτες της, με νέους συνεργάτες να προστίθενται συνεχώς