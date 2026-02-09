Παράταση παραστάσεων για την πολυσυζητημένη «Λόλα» στο Θέατρο Παλλάς έως 1η Μαρτίου

Κλείσιμο

Η εμβληματική «» του Ηλία Λυμπερόπουλου εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της σεζόν, συναρπάζοντας το θεατρικό κοινό που γεμίζει κάθε βράδυ το Θέατρο Παλλάς. Με απόλυτο σεβασμό στην αρχική δημιουργία αλλά με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά, η παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία.Λόγω της μεγάλης προσέλευσης και της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, οι παραστάσεις παίρνουν παράταση και θα συνεχιστούν έως την 1η Μαρτίου.Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, η παράσταση δεν περιορίζεται σε μια απλή αναβίωση, αλλά προτείνει μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ προσέγγιση. Μέσα από έναν ευφυή συνδυασμό θεατρικών ευρημάτων και ζωντανή κινηματογράφηση που προβάλλεται επί σκηνής, η «Λόλα» του σήμερα δεν επιχειρεί απλώς να δραπετεύσει από το σκοτεινό της παρελθόν, αλλά παλεύει με πάθος για το δικαίωμα να ζήσει.Η ατμόσφαιρα της Τρούμπας αναβιώνει με τρόπο αδυσώπητο και βαθιά συγκινητικό, παρασύροντας το κοινό στην καρδιά της νύχτας, εκεί όπου ο έρωτας συγκρούεται με τη μοίρα.Τους εμβληματικούς ρόλους ενσαρκώνει ένα δυναμικό cast. Ηστον ρόλο της θρυλικής ηρωίδας της Τρούμπας, με μια ερμηνεία γεμάτη ευαισθησία, ένταση και δυναμισμό, οως Άρης, επιβλητικός και στιβαρός, αποδίδει με μοναδικό τρόπο τον άνθρωπο που τα παίζει όλα για όλα ενώ οστον ρόλο του αρχιμαφιόζου Στέλιου, σκοτεινός και απόλυτα πειστικός.Μαζί τους, ένας εξαιρετικός 20μελής θίασος συμπληρώνει το κάδρο μιας παραγωγής που κερδίζει το στοίχημα της εικόνας και του συναισθήματος από το πρώτο λεπτό.