Παράταση παραστάσεων για την πολυσυζητημένη «Λόλα» στο Θέατρο Παλλάς έως 1η Μαρτίου
Αποκλειστικές φωτογραφίες από τη «Λόλα», το talk of the town του φετινού θεατρικού χειμώνα.
Η εμβληματική «Λόλα» του Ηλία Λυμπερόπουλου εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα highlights της σεζόν, συναρπάζοντας το θεατρικό κοινό που γεμίζει κάθε βράδυ το Θέατρο Παλλάς. Με απόλυτο σεβασμό στην αρχική δημιουργία αλλά με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά, η παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία.
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης και της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, οι παραστάσεις παίρνουν παράταση και θα συνεχιστούν έως την 1η Μαρτίου.
Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, η παράσταση δεν περιορίζεται σε μια απλή αναβίωση, αλλά προτείνει μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ προσέγγιση. Μέσα από έναν ευφυή συνδυασμό θεατρικών ευρημάτων και ζωντανή κινηματογράφηση που προβάλλεται επί σκηνής, η «Λόλα» του σήμερα δεν επιχειρεί απλώς να δραπετεύσει από το σκοτεινό της παρελθόν, αλλά παλεύει με πάθος για το δικαίωμα να ζήσει.
Η ατμόσφαιρα της Τρούμπας αναβιώνει με τρόπο αδυσώπητο και βαθιά συγκινητικό, παρασύροντας το κοινό στην καρδιά της νύχτας, εκεί όπου ο έρωτας συγκρούεται με τη μοίρα.
Τους εμβληματικούς ρόλους ενσαρκώνει ένα δυναμικό cast. Η Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της θρυλικής ηρωίδας της Τρούμπας, με μια ερμηνεία γεμάτη ευαισθησία, ένταση και δυναμισμό, ο Γιάννης Στάνκογλου ως Άρης, επιβλητικός και στιβαρός, αποδίδει με μοναδικό τρόπο τον άνθρωπο που τα παίζει όλα για όλα ενώ ο Γιώργος Γάλλος στον ρόλο του αρχιμαφιόζου Στέλιου, σκοτεινός και απόλυτα πειστικός.
Μαζί τους, ένας εξαιρετικός 20μελής θίασος συμπληρώνει το κάδρο μιας παραγωγής που κερδίζει το στοίχημα της εικόνας και του συναισθήματος από το πρώτο λεπτό.
«Μια παράσταση που σε τραβά αδυσώπητα μέσα στη σκοτεινή, παθιασμένη καρδιά της νύχτας.»
Η θεατρική επιτυχία της χρονιάς, πήρε παράταση μέχρι την Κυριακή 1 Μαρτίου.
