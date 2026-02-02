EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο8 στο παρκέ του Novasports!
H EuroLeague συνεχίζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την 26η αγωνιστική (Ντουμπάι – Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ Μαδρίτης) και την 27η αγωνιστική (Παρτίζαν– Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια)
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
Το EuroCup είναι σε εξέλιξη με την 17η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος Cosmorama Travel & Άρης Betsson-Νεπτούνας
Αθηναϊκός Qualco – Αβενίδα στον 1ο αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του EuroCup Γυναικών
Η 8η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports!
Για την 26η αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντουμπάι (3/2, 18:00) ενώ στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί σε ένα μεγάλο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15). Η συνέχεια είναι με την 27η αγωνιστική εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν (5/2, 21:30) και ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15).
Η εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεται με την 17η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος Cosmorama Travel (4/2, 19:00) και Άρης Betsson-Νεπτούνας (4/2, 21:00).
Ο Αθηναϊκός Qualco ετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα με την Αβενίδα (5/2, 20:30) για την προημιτελική φάση του EuroCup Γυναικών και το Novasports θα είναι εκεί για να καλύψει και αυτή την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
17:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
18:00 EuroLeague – 26η αγωνιστική: Ντουμπάι-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Βαλένθια Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
20:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Παρτίζαν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπασκόνια Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
23:15 Playmakers, Γ’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
19:00 EuroCup – 17η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις - Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
19:00 EuroCup: Μπεσίκτας-Άνκαρα Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroCup: Άρης Betsson-Νεπτούνας Novasports Start σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:45 EuroCup: Μανρέσα-Βενέτσια Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
18:00 EuroLeague – 27η αγωνιστική: Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
20:30 EuroCup γυναικών-Προημιτελικός 1ος αγώνας: Αθηναϊκός Qualco - Αβενίδα Novasports Start & You Tube σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Κορτιάνου
21:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:45 EuroLeague: Παρί-Φενέρμπαχτσε Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:30 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:00 Playmakers - A’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Νovasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο Νovasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
