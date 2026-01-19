Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως

Ορόσημο στην Ευρώπη: 3η πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη, με 836.200 παραδόσεις (+9,9%) Επιτάχυνση ηλεκτροκίνησης: Υπερδιπλασιασμός BEV (+119,8%) και PHEV (+108,6%) Κορυφαία μοντέλα: Octavia, Kodiaq, Kamiq και Fabia Διεθνοποίηση: Ρεκόρ στην Ινδία (+96,1%), έναρξη παραγωγής στο Βιετνάμ, ενίσχυση παρουσίας σε Μέση Ανατολή, Τουρκία, Βόρεια Αφρική και Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραμάτισε η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, ενώ η αυξημένη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq ανέδειξε τη μάρκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.Η Γερμανία διατήρησε τη θέση της ως η μεγαλύτερη αγορά της Skoda (+12,8%), ακολουθούμενη από την Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και την Πολωνία. Τα Octavia, Kodiaq, Kamiq, Fabia και Karoq αποτέλεσαν τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας. Παράλληλα, η στρατηγική διεθνοποίησης συνέχισε να αποδίδει, με τις παραδόσεις στην Ινδία να διπλασιάζονται φτάνοντας τις 70.600 μονάδες, ενώ στο Βιετνάμ ξεκίνησε η τοπική παραγωγή των Slavia και Kushaq.Με 836.200 παραδόσεις στην Ευρώπη (+9,9%), η Skoda κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της ενίσχυση στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Η Γερμανία κατέγραψε 211.100 παραδόσεις, αυξημένες κατά 24.000 σε σχέση με το 2024, ενώ ακολούθησαν η Τσεχία (91.800), το Ηνωμένο Βασίλειο (83.300), η Πολωνία (65.200) και η Γαλλία (50.800). Ιδιαίτερα έντονη ήταν επίσης η άνοδος στη Δανία και την Ολλανδία.Στην Ευρώπη (ΕΕ 27+4), τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα της Skoda αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της μάρκας, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα οχήματα παραδόθηκε με δυνατότητα φόρτισης. Χάρη στη δυναμική της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας, η Skoda κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 6,8%.Οι ισχυρότερες αγορές για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της Skoda ήταν η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία, ενώ στην Τσεχία παραδόθηκαν 6.000 BEV, καταγράφοντας αύξηση 245,7%. Το Elroq αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε Τσεχία, Δανία, Ολλανδία και Σλοβακία, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία συγκαταλέχθηκε στα τρία δημοφιλέστερα μοντέλα. Το Enyaq κατέλαβε την έβδομη θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, βρισκόμενο στην πρώτη τριάδα σε αγορές όπως η Τσεχία, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Σλοβακία.Το Octavia διατηρεί τη θέση του ως το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda, με 190.300 παραδόσεις παγκοσμίως, ακολουθούμενο από τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100).Η στρατηγική διεθνοποίησης της Skoda συνεχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα. Στην Ινδία καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων, με αιχμή τη ζήτηση για το τοπικά παραγόμενο SUV Kylaq. Παράλληλα, η Skoda ενίσχυσε το αποτύπωμά της στην περιοχή ASEAN και εισήλθε στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ θετική δυναμική καταγράφηκε και στην Τουρκία, καθώς και στη Βόρεια Αφρική, με άνοδο σε Μαρόκο και Αίγυπτο.Το 2026 σηματοδοτεί περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό SUV Peaq. Με τις δύο αυτές προσθήκες, η Skoda διπλασιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο, διευρύνοντας τις επιλογές ηλεκτροκίνησης και καθιστώντας τες πιο προσιτές σε ευρύτερο κοινό.