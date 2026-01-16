«Στο επαγγελματικό ταξίδι το πτυχίο είναι διαβατήριο, η νοοτροπία πυξίδα»
Οι συμβουλές του Νίκου Σταθόπουλου στη νέα γενιά αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
Σε μία ατμόσφαιρα γιορτής για τη γνώση και την επιτυχία, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ολοκλήρωσε τις τέσσερις φετινές τελετές αποφοίτησης στην Αθήνα και στο θέατρο Παλλας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.000 παρευρισκομένων που χειροκρότησαν τους νέους αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που προσφέρονται σε συνεργασία με τέσσερα διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια.
Επίτιμος ομιλητής στην τελετή αποφοίτησης του συνεργαζόμενου δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου University of East London, πανεπιστήμιο της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Ποιότητα Διδασκαλίας σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης Τimes και Sunday Times ήταν ο Πρόεδρος της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος. Απευθυνόμενος στους νέους αποφοίτους, ο επικεφαλής της κορυφαίας διεθνούς επενδυτικής εταιρίας και ο μόνος Έλληνας που περιλαμβάνεται στη λίστα με τα ηχηρά ονόματα επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών που καταρτίζει το Private Equity News, μοιράστηκε τη δική του οπτική για τα εφόδια που οδηγούν στην επιτυχία. Με κεντρικό μήνυμα πως «η πιο έξυπνη επένδυση είναι στον εαυτό σας», ο Νίκος Σταθόπουλος τόνισε ότι σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ραγδαία, το πτυχίο αποτελεί το «διαβατήριο» για την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο, αλλά η «πυξίδα» που θα καθορίσει την πορεία είναι η νοοτροπία.
Εμβαθύνοντας στη στρατηγική της επιτυχίας, ο κ. Σταθόπουλος εστίασε σε τρεις πυλώνες: την καλλιέργεια του χαρακτήρα μέσα από αξίες όπως η ακεραιότητα και η αυτοπειθαρχία, την υιοθέτηση μιας αισιόδοξης και ανθεκτικής νοοτροπίας απέναντι στις προκλήσεις, και τη διαρκή επένδυση στη γνώση. «Η γνώση που δεν ανανεώνεται, χάνει γρήγορα την αξία της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτρέποντας τους νέους να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μοναδικής διαδρομής. Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στους αποφοίτους να γίνουν πρωταγωνιστές στην επόμενη ημέρα της Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Ελλάδα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται τη δική σας ορμή, τις φρέσκες ιδέες σας, τα δυνατά μυαλά σας. Βγείτε εκεί έξω και αλλάξτε τον κόσμο. Μπορείτε».
