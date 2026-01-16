Θέμα: «Λεξοπαίγνια», 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας

Κλείσιμο

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την ελληνική γλώσσα με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Έμπνευση για τον διαγωνισμό αποτέλεσαν διεθνείς διαγωνισμοί, όπως το Spelling Βee. Η διαφορά αυτού του διαγωνισμού είναι ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ορθογραφία των λέξεων, αλλά αγγίζει διαφορετικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν την απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας, την ουσιαστική αξία της γλωσσικής καλλιέργειας στην καθημερινή τους επικοινωνία, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ελληνική γλώσσα κόσμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με την παράλληλη, όμως, καλλιέργεια του σεβασμού στην πολιτιστική αξία που φέρει κάθε γλώσσα.Θα απονεμηθούν βραβεία στους 3 πρώτους μαθητές. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.Ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση από την✓ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέροςαπό κάθε Γυμνάσιο της Αττικής.✓ Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων:▪ Α’ φάση (υποβολή συμμετοχών): 1 Νοεμβρίου 2025 έως 31 Ιανουαρίου 2026▪ Β’ φάση (γραπτή αξιολόγηση, διάρκειας μίας (1) ώρας: 14 Φεβρουαρίου 2026▪ Γ’ φάση (προφορική αξιολόγηση, διάρκειας δύο (2) ωρών): 28 Μαρτίου 2026(με αλφαβητική σειρά)Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, Αντιπρόεδρος της επιστημονικής ένωσης «Νέα παιδεία»Ουρανία Σινοπούλου, φιλόλογος, διδάκτωρ Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑΑσημάκης Φλιάτουρας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Α.Π.Θ.