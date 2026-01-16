Θέμα: «Λεξοπαίγνια», 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας
Θέμα: «Λεξοπαίγνια», 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας
Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ προκηρύσσουν για τους μαθητές των Γυμνασίων κάθε τύπου του νομού Αττικής τον 4ο Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας Λεξοπαίγνια
Ο διαγωνισμός αποσκοπεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την ελληνική γλώσσα με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Έμπνευση για τον διαγωνισμό αποτέλεσαν διεθνείς διαγωνισμοί, όπως το Spelling Βee. Η διαφορά αυτού του διαγωνισμού είναι ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ορθογραφία των λέξεων, αλλά αγγίζει διαφορετικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν την απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας, την ουσιαστική αξία της γλωσσικής καλλιέργειας στην καθημερινή τους επικοινωνία, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ελληνική γλώσσα κόσμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με την παράλληλη, όμως, καλλιέργεια του σεβασμού στην πολιτιστική αξία που φέρει κάθε γλώσσα.
Θα απονεμηθούν βραβεία στους 3 πρώτους μαθητές. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.
Ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας - Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ..
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
✓ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος έως 25 μαθητές από κάθε Γυμνάσιο της Αττικής.
✓ Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2026
Φάσεις διεξαγωγής
▪ Α’ φάση (υποβολή συμμετοχών): 1 Νοεμβρίου 2025 έως 31 Ιανουαρίου 2026
▪ Β’ φάση (γραπτή αξιολόγηση, διάρκειας μίας (1) ώρας: 14 Φεβρουαρίου 2026
▪ Γ’ φάση (προφορική αξιολόγηση, διάρκειας δύο (2) ωρών): 28 Μαρτίου 2026
Κριτική επιτροπή (με αλφαβητική σειρά)
Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, Αντιπρόεδρος της επιστημονικής ένωσης «Νέα παιδεία»
Ουρανία Σινοπούλου, φιλόλογος, διδάκτωρ Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ
Ασημάκης Φλιάτουρας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
Συντονιστική επιτροπή
▪ Δήμητρα Μπισμπίκη, φιλόλογος, Διευθύντρια Γυμνασίου στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
▪ Βιργινία Κουκλάδα, φιλόλογος στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Τηλεφωνική επικοινωνία
210 9656300
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα: https://www.kessaris.edu.gr/el/nea/6234-lexopaignia-4os-diasxolikos-diagonismos-ellinikis-glossas
https://www.kessaris.edu.gr/el/gymnasio/diagonismos-leksopaignia (θέματα & υλικό προηγούμενων ετών)
