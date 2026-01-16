Η Aννα Βίσση κυκλοφορεί βινύλια στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου
Η Sony Music Greece μόλις κυκλοφόρησε 5 εμβληματικά και πολύ αγαπημένα άλμπουμ της απόλυτης Ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, για πρώτη φορά σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου
Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 150 τυχεροί fan, που αγόρασαν πρώτοι τα βινύλια της Rainbow Collection, συγκεντρώθηκαν στο Public του Συντάγματος για να γνωρίσουν την Άννα Βίσση από κοντά και να τους τα υπογράψει.
Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση, καθώς και τα εξώφυλλα των άλμπουμ (Τώρα, Λάμπω, Κλίμα Τροπικό, Τραύμα και Κραυγή) μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό το LINK.
Τα βινύλια της Άννας Βίσση - THE RAINBOW COLLECTION κυκλοφορούν στα δισκοπωλεία.
