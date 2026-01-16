Η Aννα Βίσση κυκλοφορεί βινύλια στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου
ADVERTORIAL

Η Aννα Βίσση κυκλοφορεί βινύλια στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου

Η Sony Music Greece μόλις κυκλοφόρησε 5 εμβληματικά και πολύ αγαπημένα άλμπουμ της απόλυτης Ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, για πρώτη φορά σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Η Aννα Βίσση κυκλοφορεί βινύλια στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου
Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 150 τυχεροί fan, που αγόρασαν πρώτοι τα βινύλια της Rainbow Collection, συγκεντρώθηκαν στο Public του Συντάγματος για να γνωρίσουν την Άννα Βίσση από κοντά και να τους τα υπογράψει.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση, καθώς και τα εξώφυλλα των άλμπουμ (Τώρα, Λάμπω, Κλίμα Τροπικό, Τραύμα και Κραυγή) μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό το LINK.

Τα βινύλια της Άννας Βίσση - THE RAINBOW COLLECTION κυκλοφορούν στα δισκοπωλεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης