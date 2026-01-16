Η Aννα Βίσση κυκλοφορεί βινύλια στα χρώματα του Ουράνιου Τόξου

Η Sony Music Greece μόλις κυκλοφόρησε 5 εμβληματικά και πολύ αγαπημένα άλμπουμ της απόλυτης Ελληνίδας σταρ Άννας Βίσση, για πρώτη φορά σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου