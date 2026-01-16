Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

Κλείσιμο

Από το θεατρικό σανίδι στο, oαποδεικνύει ότι μπορεί να «σκίζει» το σενάριο παντού. Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΟΠΑΠ και μετέτρεψε τη συζήτηση γύρω από τον αθλητισμό σε μια απολαυστική stand-up comedy.Αποδεχόμενος το challenge της εκπομπής μπαίνει σε ρόλο Θεσσαλονικιού οπαδού, Κρητικού προπονητή και influencer και δίνει ρεσιτάλ αυτοσαρκασμού.Πρωταγωνιστής στις θεατρικές παραστάσεις «Το Σποτ» και «Σεσουάρ για δολοφόνους», σχολιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το ντέρμπιτο οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:00) στην OPAP Arena.Διηγείται στητην ιστορία για τον «άηχο» πανηγυρισμό γκολ του Λεβαδειακού μέσα στη «Λεωφόρο», μιλάει με θαυμασμό για το success story τουκαι δηλώνει ότι θα ήθελε να υποδυθεί τη σύνθετη προσωπικότητα τουΔείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.