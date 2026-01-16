Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show
ADVERTORIAL

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

Ο δημοφιλής ηθοποιός σε ρόλο Θεσσαλονικιού οπαδού, Κρητικού προπονητή και influencer απογειώνει το challenge της εκπομπής

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show
Από το θεατρικό σανίδι στο Game Time, o Δημήτρης Μακαλιάς αποδεικνύει ότι μπορεί να «σκίζει» το σενάριο παντού. Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΟΠΑΠ και μετέτρεψε τη συζήτηση γύρω από τον αθλητισμό σε μια απολαυστική stand-up comedy.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

Αποδεχόμενος το challenge της εκπομπής μπαίνει σε ρόλο Θεσσαλονικιού οπαδού, Κρητικού προπονητή και influencer και δίνει ρεσιτάλ αυτοσαρκασμού.

Πρωταγωνιστής στις θεατρικές παραστάσεις «Το Σποτ» και «Σεσουάρ για δολοφόνους», σχολιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:00) στην OPAP Arena.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

Διηγείται στη Χριστίνα Βραχάλη την ιστορία για τον «άηχο» πανηγυρισμό γκολ του Λεβαδειακού μέσα στη «Λεωφόρο», μιλάει με θαυμασμό για το success story του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δηλώνει ότι θα ήθελε να υποδυθεί τη σύνθετη προσωπικότητα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Κλείσιμο
Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης