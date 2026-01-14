Η Saxdor ταράζει και πάλι τα νερά της αγοράς σκαφών με την παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου 460 GTC

Κλείσιμο

Η παρουσίαση του νέου μοντέλου αποτελεί ένα κομβικό ορόσημο στην ανάπτυξη της φινλανδικής εταιρείας, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στην κατηγορία των yachts 45–50 ποδών.Όπως δήλωσε η Erna Rusi, CEO της Saxdor Yachts: «Το μοντέλο 460 GTC αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική της Saxdor για την είσοδό της σε μια νέα κατηγορία. Είναι το σημείο όπου ο σχεδιασμός, η τεχνολογία και η μηχανική μας συνδυάζονται σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Στόχος μας δεν ήταν απλώς να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο σκάφος, αλλά να εστιάσουμε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, μοναδικής εμπειρίας, παραμένοντας πιστοί στο DNA της Saxdor. Ανυπομονούμε να δούμε την αντίδραση του κοινού μας, όταν παρουσιάσουμε για πρώτη φορά το μοντέλο στην έκθεση boot Düsseldorf.»Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει από ολόκληρη τη γκάμα της, καθώς και την πολύτιμη ανατροφοδότηση των ιδιοκτητών και της αγοράς, η Saxdor ανέπτυξε το νέο μοντέλο 460 GTC ως μια φυσική εξέλιξη της επιτυχημένης σειράς 400, ενισχύοντας τα signature χαρακτηριστικά που καθορίζουν το brand και εισάγοντας νέες λύσεις και λειτουργίες που προσφέρουν επίπεδα άνεσης και φινέτσας, τα οποία συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερα yachts.Στην καρδιά αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η φιλοσοφία closed–open του μοντέλου: η κλειστή, all-season καμπίνα πλοήγησης ανοίγει απρόσκοπτα προς το εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας έναν συνεχή διάδρομο επικοινωνίας από το lounge της πλώρης έως το κατάστρωμα της πρύμνης. Οι πλευρικές πόρτες με διπλό άνοιγμα επιτρέπουν στην καμπίνα να συνδέεται αβίαστα με τον εξωτερικό χώρο, ενώ η ευρύχωρη κουζίνα (galley) προσφέρει πλήρη εξοπλισμό για μαγειρική και φιλοξενία, αναβαθμίζοντας την εμπειρία εν πλω. Μπροστά από την κουζίνα, μια καινοτόμος δίφυλλη πόρτα οδηγεί στο μεγάλο, lounge της πλώρης, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί: το επάνω τμήμα ανασηκώνεται και συρόμενο ενσωματώνεται στην οροφή, ενώ το κάτω τμήμα ανοίγει με μηχανισμό άρθρωσης, επιτρέποντας την πλήρη ένωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Στην πρύμνη, ένα παράθυρο σε ύψος περίπου στο μισό του τοιχώματος, μαζί με μια πλαϊνή πόρτα αριστερά, ανοίγουν το σαλόνι προς το ευρύχωρο κατάστρωμα της πρύμνης, ενισχύοντας την αίσθηση του χώρου και την άμεση επαφή με το νερό.Η απρόσκοπτη σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ενισχύεται περαιτέρω από τους εξωτερικούς χώρους διαβίωσης του σκάφους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνουν αρμονικά το εσωτερικό και να προσφέρουν νέους τρόπους χαλάρωσης και κοινωνικής συνύπαρξης εν πλω. Η χαρακτηριστική αίσθηση «private island» της Saxdor αναβαθμίζεται μέσω των μεγαλύτερων αναδιπλούμενων πλευρικών «μπαλκονιών» στην κατηγορία αυτή, δημιουργώντας μια ευρύχωρη ανοιχτή πλατφόρμα πάνω από το νερό. Νέα στοιχεία στα καταστρώματα προσφέρουν σύγχρονους τρόπους απόλαυσης του εξωτερικού χώρου, προσθέτοντας ευελιξία και άνεση στη ζωή εν πλω. Παράλληλα, το κατάστρωμα της πρύμνης έχει επανασχεδιαστεί με νέες ρυθμιζόμενες επιλογές, προσφέροντας επιπλέον χώρο για χαλάρωση, κοινωνική επαφή και ψυχαγωγία.Με αυξημένες διαστάσεις και χωρίς κανένα συμβιβασμό στην απόδοση, το μοντέλο 460 GTC διατηρεί πλήρως την ταυτότητα της Saxdor. Η ευρεία γκάμα επιλογών πρόωσης από τη Mercury -από τριπλούς κινητήρες 425 ( V10) έως διπλούς V12-600- επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προσαρμόσουν την απόδοση του σκάφους στις ανάγκες τους, ενώ οι κορυφαίες ρυθμιζόμενες διατάξεις λειτουργίας προσφέρουν και το προηγμένο σύστημα Fathom® e-power της Navico. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Saxdor υπήρξε ο πρώτος ναυπηγός εκτός ΗΠΑ που υιοθέτησε την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης βοηθητικής ισχύος με μπαταρίες ιόντων λιθίου, θέτοντας νέα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας εν πλω.