H Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και η École Ducasse προσκαλούν τους επαγγελματίες της Γαστρονομίας σε Δύο Κορυφαία Masterclasses σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Επενδύστε στην εξέλιξή σας και μάθετε τις τεχνικές της Υψηλής Γαστρονομίας στην Κρύα Κουζίνα και το Gourmet Street Food από τον Executive Chef της θρυλικής γαλλικής σχολής, Julian Mercier
Η Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ, και η Gastronomy Essentials παρουσιάζουν το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού της Σχολής Γαστρονομίας με τους επαγγελματίες της εστίασης, φέρνοντας την τεχνογνωσία και τη φιλοσοφία της θρυλικής École Ducasse σε Αθήνα και, για πρώτη φορά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η τεχνογνωσία και η φιλοσοφία του φημισμένου chef και ιδρυτή της διάσημης γαλλικής σχολής, Alain Ducasse, θα ταξιδέψει στις δύο πόλεις για το καθιερωμένο ραντεβού της Σχολής Γαστρονομίας του Μεγαλύτερου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Οργανισμού στην Ελλάδα με τους επαγγελματίες της εστίασης, με εισηγητή τον Julian Mercier, Executive Chef και Διευθυντή Εκπαίδευσης της École Ducasse και έναν από τους βασικούς πρεσβευτές της φιλοσοφίας Ducasse παγκοσμίως.
ΑΘΗΝΑ: 2 & 3 Φεβρουαρίου, Πολυχώρος Olon Events, Βοτανικός
Ένα εξειδικευμένο διήμερο πρόγραμμα-εμπειρία για κάθε Σεφ, αφιερωμένο στην υψηλή τέχνη της Κρύας Κουζίνας, το οποίο θα εστιάσει στις σύγχρονες τεχνικές, τις απαιτήσεις και τα standards που συναντώνται σήμερα σε 5 αστέρων ξενοδοχεία, resorts και fine dining εστιατόρια. Η Κρύα Κουζίνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της πολυτελούς φιλοξενίας. Από τα high-end buffets μέχρι τα banquet services μεγάλης κλίμακας, η ποιότητα, η λεπτομέρεια, η υγιεινή και η αισθητική αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για κάθε σύγχρονη κουζίνα. Σε αυτό το διήμερο, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται στα κορυφαία luxury properties παγκοσμίως και θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για ένα άρτιο, δημιουργικό και λειτουργικό cold section.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 5 & 6 Φεβρουαρίου, The Met Hotel
Το εμβληματικό ξενοδοχείο THE MET θα φιλοξενήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό διήμερο, αυτή τη φορά αφιερωμένο στη δημιουργική, σύγχρονη εξέλιξη του Street Food και τις νέες τάσεις, τις τεχνικές και τις γευστικές προσεγγίσεις που το διαμορφώνουν σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο. Το Street Food δεν αποτελεί πλέον απλώς μια γρήγορη λύση· είναι μια από τις πιο δυναμικές και δημιουργικές εκφράσεις της σύγχρονης κουζίνας. Από το comfort food μέχρι τα casual gourmet concepts, οι επαγγελματίες καλούνται σήμερα να προσφέρουν πιάτα με ταυτότητα, ένταση γεύσης, σωστή τεχνική και άρτια παρουσίαση. Σε αυτό το διήμερο, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς η φιλοσοφία της École Ducasse αναβαθμίζει το street food σε μία ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, αποτελώντας ιδανικό εργαλείο για όσους θέλουν να εξελίξουν τα μενού και τις επιχειρήσεις τους.
Εξασφαλίστε τη Θέση σας στην Επόμενη Μέρα της Γαστρονομίας
Τα masterclasses απευθύνονται σε φιλόδοξους επαγγελματίες που δεν επαναπαύονται και αναζητούν την κορυφή: Chefs, Sous Chefs, Cold Kitchen Chefs, Private & Yacht Chefs, Α’ Μάγειρες και F&B Managers.
Οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κάντε την κίνηση που θα σας καθορίσει επαγγελματικά.
Για το Masterclass της Αθήνας (The Art of Cold Kitchen), δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.
Για το Masterclass της Θεσσαλονίκης (The Gourmet Street Food Revolution), δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ.
