Το GREASE έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Christmas Theater!

Κλείσιμο

Μπριγιαντίνη και λακ στα μαλλιά. Μαύρα και ροζ δερμάτινα σακάκια, στενά παντελόνια, φούστες με πουά: μια rock ’n’ roll γιορτή φτάνει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο!Το θρυλικό, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater σε μια ολοζώντανη υπερπαραγωγή –πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφίες, κοστούμια 50s με σύγχρονο twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ – και μια σκηνή που, στο φινάλε, μετατρέπεται σε κανονικό dance floor.Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ.Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με τους ηθοποιούς τις διαχρονικές επιτυχίεςκαικαι –γιατί όχι;– να χορέψετε στη θέση σας από την αρχή ως το φινάλε.Τοδεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ: είναι ένα pop culture φαινόμενο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκε από το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Χόλιγουντ και το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Ντουμπάι και τα Βαλκάνια.Μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα, τα εφηβικά όνειρα και τον ακαταμάχητο ήχο του rock ’n’ roll, που επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι δεκαετίες, η χαρά του να τραγουδάς δυνατά δεν γερνάει ποτέ.Η παράσταση, φέρνει το πνεύμα τουστη σκηνή με φαντασμαγορικά κοστούμια, ανατρεπτικό χιούμορ και ασταμάτητη ενέργεια.Είστε φανατικοί του Grease; Θα το δείτε για πρώτη φορά;