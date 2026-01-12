Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

- Στην Αττική , δύνανται να συνδεθούν πάνω από 520.000 σπίτια, εκ των οποίων το 67% (350.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Στην Πελοπόννησο, περισσότερα από 95.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, εκ των οποίων το 47% (45.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Στη Θεσσαλία, η κάλυψη φτάνει τους 55.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 66% (36.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο της United Fiber καλύπτει πάνω από 110.000 σπίτια και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 78% (87.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Στην Κρήτη, με έμφαση στο Ηράκλειο, περισσότεροι από 70.000 καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων το 41% (28.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

, 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και υψηλής ταχύτητας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), με στόχο να ενισχύσει καθοριστικάΜέχρι σήμερα,έχουν πλέον πρόσβαση στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της United Fiber, επιταχύνοντας την επίτευξη του επόμενου ορόσημου της εταιρείας, για, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο σε στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα:Αξίζει να σημειωθεί ότι στo πλαίσιο της ταχύτερης δυνατής ψηφιακής αναβάθμισης της χωράς, η United Fiber σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που παρέχει το Smart Readiness μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,, αριθμός που αναμένεταιανάλογα με τη συνολική διάρκεια του προγράμματος εντός 2026.Οι επενδύσεις της United Fiber για την ανάπτυξη των κύριων υποδομών δικτύου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ενισχύοντας τις συνδέσεις με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με κόμβους της Δυτικής Ευρώπης. Με την υποδομή αυτή, διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η ευελιξία των υφιστάμενων διασυνδέσεων με Τουρκία, Μέση Ανατολή και Βουλγαρία, παρέχοντας νέα εναλλακτική οπτική διαδρομή προσδίδοντας παράλληλα ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο κύριο οπτικό δίκτυο της εταιρίας.Μέσω της υλοποίησης του, η United Fiber, δρώντας ως καταλύτης για τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο αναπτυξιακό μοντέλο, συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του, σημείωσε: «Η υπέρβαση των 850.000 σπιτιών και επιχειρήσεων που έχουν σήμερα πρόσβαση στο FTTH δίκτυό μας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο και επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας πλάνο. Επενδύουμε με ταχύτητα, ποιότητα και μακροπρόθεσμο όραμα σε υποδομές που θωρακίζουν ψηφιακά τη χώρα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οικονομία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.Σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, επιταχύνουμε την εγκατάσταση οπτικής ίνας μέχρι το εσωτερικό των κτιρίων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν αξιόπιστες, και υπερυψηλές ταχύτητες. Η United Fiber θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030».