Fashion tips από τον Λάκη Γαβαλά, beauty hacks από τη Σουζάνα Κεγγίτση και posing coaching από την Έλενα Γαλύφα

To Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ επιστρέφει σήμερα στο Athens Metro Mall
Τι είναι αυτό που σε βάζει σε Χριστουγεννιάτικο mood, απογειώνει το στιλ σου και εκπέμπει ατελείωτη λάμψη; Το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ στο Athens Metro Mall!

Σήμερα, από τις 14:00 μέχρι και τις 18:30, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ μας περιμένει στο εμπορικό κέντρο του Αγίου Δημητρίου για να ζήσουμε μια Χριστουγεννιάτικη εμπειρία γεμάτη μόδα, έμπνευση και εορταστικά vibes.

Θα ανακαλύψουμε μοναδικά fashion tips από τον εμβληματικό Λάκη Γαβαλά, τον άνθρωπο που έχει γίνει συνώνυμο της υψηλής αισθητικής και του τολμηρού στυλ. Θα μάθουμε τα πιο χρήσιμα beauty hacks από την beauty expert Σουζάνα Κεγγίτση και θα απογειώσουμε τις φωτογραφίες μας με τo posing coaching της fashion specialist Έλενας Γαλύφα.

Μετά το απόλυτο success story του περασμένου Σαββάτου, το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο …τυχερό δώρο των εφετινών γιορτών θα βρίσκεται και πάλι σήμερα στο Athens Metro Mall, για να δώσει το απαραίτητο festive glam, ενώ το MAD Radio θα εκπέμπει ζωντανά από τις 14:00 έως τις 18:30, δίνοντας ρυθμό στο εορταστικό κλίμα.

Δείτε τα highlights από το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ, του περασμένου Σαββάτου:

Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ @ Athens Metro Mall - Fashion tips, beauty hacks & posing συμβουλές
