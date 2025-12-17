Healthy Food & Bio Food Awards 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίνεται για τη σειρά Nature’s Promise και ΑΒ Έτοιμα Γεύματα
Αναγνώριση για τις στρατηγικές επενδύσεις της ΑΒ στην ιδιωτική ετικέτα, τις υγιεινές επιλογές έτοιμου γεύματος και τις λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και βιωσιμότητα στην καθημερινή διατροφή
Με δύο σημαντικές διακρίσεις ξεχώρισε η ΑΒ Βασιλόπουλος στη διοργάνωση των Healthy Food & Bio Food Awards 2026, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της στην ιδιωτική ετικέτα, καθώς και τη δέσμευσή της για υγιεινές και βιώσιμες επιλογές για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Innovation on Private Label» για τη σειρά Nature’s Promise και Silver βραβείο στην κατηγορία «Healthy Ready Meal Product» για τη σειρά ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη.
Nature’s Promise: Η υγιεινή διατροφή συνδυάζεται με την απολαυστική γεύση
Η Nature’s Promise αποτελεί την πρόταση ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ για μια πιο υγιεινή και υπεύθυνη καθημερινότητα. Η σειρά αριθμεί πάνω από 140 προϊόντα σε περισσότερες από 15 κατηγορίες και διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ και στο AB Eshop, καλύπτοντας από βιολογικά τρόφιμα έως επιλογές χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, καθώς και οικολογικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού.
Τα smoothies και οι φρέσκοι χυμοί της σειράς παρασκευάζονται από 100% φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης (cold press) και την τεχνολογία HPP (High Pressure Processing), χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα. Παράλληλα, η συσκευασία της σειράς ακολουθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας: τα μπουκάλια είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο rPET, τα καπάκια είναι διαφανή, χωρίς χρωστικές, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα ανακύκλωσης και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη
Τα ΑΒ Έτοιμα Γεύματα με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη έχουν σχεδιαστεί για όσους αναζητούν γρήγορες αλλά και προσεγμένες λύσεις διατροφής. Με το λανσάρισμα των κατηγοριών Χαμηλών Θερμίδων και High Protein, η σειρά προσφέρει περισσότερες από 25 γευστικές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.
Ταυτόχρονα, η ξεκάθαρη σήμανση των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια ποικιλία συνταγών διευκολύνουν την καθημερινή, ισορροπημένη διατροφή. Η σειρά διατίθεται σε πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία, ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της ΑΒ για βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας.
