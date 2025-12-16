Ελληνική διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό «Together 4 a Better World» του Ιδρύματος Reale, με την υποστήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ως μέλος του Ομίλου Reale, ήταν ενεργά παρούσα στη δεύτερη διοργάνωση του διεθνούς διαγωνισμού «Together 4 a Better World» του Ιδρύματος Reale, υποστηρίζοντας την πρόταση ελληνικών οργανώσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο