Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Κλείσιμο

Το, σε συνεργασία με το, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.Η συνεργασία ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, με αφορμή τη διοργάνωση του KIDOT Festival 7 στη Θεσσαλονίκη, όπου το Πλαίσιο συμμετείχε ως υποστηρικτής στη θεματική γωνιά. Στο πλαίσιο αυτής, δημιουργήθηκε ένας χώρος με 12 υπερμεγέθεις καμβάδες, προσφέροντας στα παιδιά την ελευθερία να αποτυπώσουν τον δικό τους ονειρικό κόσμο μέσα από την τέχνη, την ελεύθερη έκφραση και τη συνεργασία.Τελικός στόχος της δράσης ήταν οι καμβάδες αυτοί να αποτελέσουν μια προσφορά αγάπης προς παιδιά που το έχουν ανάγκη.Έτσι, τηνμε αφορμή και τηνπραγματοποιήθηκε το «μοίρασμα» των καμβάδων σε δομές της Θεσσαλονίκης. Η εθελοντική ομάδα του Πλαισίου,, μαζί με τον αγαπημένο content creatorκαι την ομάδα του KIDOT, επισκέφθηκαν τοκαι το, στήνοντας μια γιορτή γεμάτη αγάπη, χαρά και δημιουργία.Με «αρχηγούς» τον Άγιο Βασίλη και τον διάσημο Δήμαρχο του KIDOT Festival, τα παιδιά ζωγράφισαν, συμμετείχαν σε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και χορούς και μοιράστηκαν πολύτιμα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης.Στο τέλος της δράσης, το Πλαίσιο προσέφερε δωράκια στα παιδιά, καθώς και προϊόντα στις δομές, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά και να βρεθεί, για ακόμη μία φορά,